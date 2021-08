G7 liikmed nõudsid Talibanilt evakuatsiooni tagamist pärast tähtaega

Kohtumist võõrustanud Johnson ütles, et tema ja kolleegid leppisid kokku teekaardis Talibaniga suhtlemiseks tulevikus. Ta ütles, et esmaseks tingimuseks on tagada Afganistanist lahkuda soovivatele inimestel turvaline tee 31. augustini ja sellest edasi.

Johnson juhtis teisipäeval jõukate riikide ühenduse erakorralisi kõnelusi, öeldes, et kavatseb ärgitada Bidenit pikendama USA vägede Afganistanist väljaviimise tähtaega. Sama soovis ka Prantsusmaa.

Kuid hiljem teatas Valge Maja siiski, et Biden on otsustanud tähtajale kindlaks jääda.

Briti kaitseminister Ben Wallace ütles varem teisipäeval, et peab evakueerimise pikendamist 31. augustist edasi ebatõenäoliseks.

Talibani kõneisik hoiatas, et islamiliikumine ei nõustu mingisuguse pikendamisega, nimetades seda punaseks jooneks. Igasugust viivitust peetakse okupatsiooni pikendamiseks, lisas ta.

"Kui USA või ÜK taotlevad täiendavat aega evakuatsiooniks, on vastus ei. Või sel saavad olema tagajärjed," lausus Suhail Shaheen.

Biden viitas Afganistanist taandumist kaitstes IS-i rünnaku ohule

USA president Joe Biden ütles teisipäeval, et USA juhitud õhusild Afganistanist peaks varsti lõppema seoses kasvava ohuga äärmusrühmituse Islamiriik Afganistani haru poolt.

USA riiki jäädes on Bideni sõnul olemas akuutne ja kasvav risk rünnakuks ISIS-K-na ehk Islamiriik-Khorasanina tuntud terrorirühmituse poolt.

"Me teame, et iga päev, mis me kohapeal viibime, on järjekordne päev, kus ISIS-K püüab võtta sihikule lennuvälja ja rünnata mõlemat, nii USA kui liitlaste vägesid," lausus ta.

Biden: Ühendriigid on 31. augustiks Afganistanist taandumise graafikus

Biden ütles teisipäeval G7 riikide juhtidele, et Ühendriigid on 31. augustiks Afganistanist taandumise graafikus, kuid koostamisel on ka varuplaanid juhuks, kui enda kehtestatud tähtaega ei suudeta järgida.

Valge Maja andmeil rääkis Biden konverentsikõnes ka, et Ühendriikide lahkumine kuu lõpuks sõltub jätkuvast koordineerimisest Talibaniga ning evakueeritavate juurdepääsust Kabuli lennuväljale.

Ühendriigid on minema toimetanud umbes 58 000 inimest, sealhulgas üle 4000 ameeriklase, alates 14. augustist ehk päevast enne seda, kui Taliban Kabuli sisenes ja võimu üle võttis. Mitu tuhat inimest on evakueerinud ka Euroopa liitlasriigid, nagu Saksamaa ja Ühendkuningriik.

Taliban manitses teisipäeval oskustega afgaane riigist mitte lahkuma ning hoiatas USAd ja selle NATO liitlasi, et ei aktsepteeri evakueerimiste tähtaja pikendamist.

Islamiliikumise kõneisik nõudis ka, et ameeriklased lõpetaksid ekspertide, nagu insenerid ja arstid Afganistanist väljaviimise.

"See riik vajab nende ekspertteadmisi. Neid ei tohiks viia teistesse riikidesse," ütles talibite pressiesindaja Zabihullah Mujahid. "Nad ei peaks julgustama afgaane Afganistanist põgenema."

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki sõnul ütles Biden G7 liidritele, et USA missioon Kabulis lõpeb, "võttes aluseks meie eesmärkide saavutamise".

"Ta kinnitas, et oleme praegu 31. augustiks lõpetamise tempos," ütles Psaki ajakirjanikele.