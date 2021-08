PPA hakkas piiriäärsel alal tegema ühispatrulle Läti politseiga

Kontrolli Eestis piiri lähedal tugevdas PPA juba augustis. Leedu ja Läti on viimastel kuudel jäänud Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenko mahitatud rändesurve alla. Sarnaseid ühispatrulle on Läti politseiga varemgi tehtud.

"Kontrollima hakatakse eelkõige piirilähistel aladel sõidukeid ja inimesi, nende dokumente. Soovitangi inimestel, kes liiguvad piirilähistel aladel, arvestada sellega, et nendelt võidakse küsida nii dokumente kui kontrollida nende sõidukeid. Schengeni alal on ühispatrullide toimumine üsna tavapärane ja eelkõige aitab see ennetada ebaseaduslike rändekoridoride tekkimist ja aitab tagada piiri turvalisust," rääkis lääne prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Karet Akkaja.

Ühispatrullid on planeeritud esialgu kuuks ajaks.