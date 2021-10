Eesti saadab Leedu-Valgevene piirile politseiüksuse neljanda rühma

Eesti saadab Leedu-Valgevene piirile politseiüksuse ESTPOL-5 neljanda rühma, mille koosseisus on 16 politsei- ja piirivalveameti töötajat.

Hommikul kogunes rühm Paide politseimajja, kus neid juhendati ja kontrolliti varustust, Leedu poole teele asuvad nad esmaspäeval, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui alates juulikuust on Leedu-Valgevene piiri valvanud kümmekond Eesti korravalvurit, siis nüüd on rühma suurendatud. Kaasas on ka kaks koera koos koerajuhiga ning droonijuhid.

Lõuna prefekti Vallo Kopli sõnul saab Eesti politsei iga päev ülevaateid olukorrast Leedu-Valgevene piiril.

"Olukord ei ole seal viimasel ajal sugugi muutunud palju teiseks kui on olnud kogu aeg. Järjepanu on ikkagi katseid üle piiri tulla ja selle tõkestamiseks me sinna läheme," rääkis Koppel.

"Kui mulle see pakkumine tehti, siis minu jaoks tundus see väga huvitav. Varem ma ei ole missioonil käinud ja miks mitte nüüd minna ja proovida, natukene ennast harida selles valdkonnas," rääkis Tartu politseijaoskonna korrakaitseametnik Kaido Itse, miks ta otsustas väljakutse vastu võtta.

Ta lisas, et kõik, kes on Leedu piirile minemas, on saanud ka eriväljaõppe.