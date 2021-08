Linnahalli kontserdi korraldaja: saime linnalt loa 2000 osalejaga ürituseks

Päästeameti peadirektori sõnul oli peo lõpetamine õige otsus, mis võis ära hoida potentsiaalselt suure õnnetuse.

Linnahalli katusel esines populaarne elektroonilise muusika esitaja NOEP. Seejärel toimuma pidanud 500 drooniga valgusemäng taevas oli osa Samsungi reklaamkampaaniast.

Üritusel kohapeal viibinud venekeelse "Aktuaalse kaamera" toimetaja Dmitri Kulikovi sõnul oli rahvast kogunenud väga palju.

"Kontsert käis, hakkas vajuma lõpu poole. Järsku tuli korraldaja ja ütles, et meil on tõsine probleem peame liikuma katuselt ära, sest see hakkab vajuma. Minu tunne oli, et põrand see maa minu jalge all vibreeris või liikus, mulle tundus, et see oli minu illusioon, aga kui rääkisin pärast sõpradega, siis nemad ka kinnitasid seda," rääkis Kulikov.

Linnahalli juhataja sõnul on sellisest vibratsioonist olnud juttu ka varasemate ürituste ajal. Linnahalli hoone konstruktsioon on nagu sillal ja suur liikumine, näiteks hüppamine, võib selles tekitada resonantsi.

Küll aga rikkusid eilse ürituse korraldajad linnahalli juhi sõnul varasemaid kokkuleppeid ning nii suuri rahvamasse ei oleks tohtinud hoone katusele lasta.

"Meie poole pöörduti sellega, et sooviti korralda üritust, kuhu kutsutakse kuni 1000 inimest, see ala oleks piiratud ja kõiki inimesi kontrollitaks kutseta ja COVID-tõendi alusel," rääkis Tallinna Linnahalli juhataja Anu Hallik.

"Aga mis ma tahan öelda, kindlasti korraldajad kokkulepetest kinni ei pidanud, kuna üritusele pääses inimesi keda polnud kontrollitud. Seda on praegu olemasoleva videomaterjali põhjal näha," sõnas Hallik.

Korraldajate sõnul oli küll algselt oli juttu 1000 inimesest, kui aga ürituse täpne plaan paika sai tõsteti osalejate arv 2000 inimesele. Selle numbri alusel väljastati neile ka ürituse läbiviimise luba.

"Me tegime koostööd linnavalitsuse ja vajalike institutsioonidega ning nemad andsid loa kontserdi korraldamiseks. Ma olen päris üllatunud, kui populaarseks see osutus," rääkis ürituse korraldaja, Samsung Electronics Balticsi kommunikatsioonijuht Liga Bite.

Linnahalli seisukorra kaardistamiseks on tehtud kaks ekspertiisi, mis on hinnanud hoone üldise seisukorda rahuldavaks.

"Esimene väga põhjalik ekspertiis konstruktsioonide osas tehti 2016. aastal ja seoses Teneti võtetega 2019 andis ekspert ka hinnangu kas oleks vaja lisatoestust, kuna filmivõtetel veeti väga suuri lisaraskuseid Linnahalli katusele. Ja toona eksperdihinnang leidis, et lisatoestust vaja ei ole. Hoone on projekteeritud ja ekstertiisi hinnatut, et ühele ruutmeetrile võib mõjuda kuni 400 kg raskust," rääkis Hallik.

Ehitusekspert hindab linnahalli seisukorra taas esimesel võimalusel üle. Linnahalli juhataja sõnul saab seejärel otsustada, kas ja millised üritused sinna hoonesse sobivad.