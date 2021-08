Tallinna linn ei esita linnahalli kontserdi pärast politseile avaldust

Tallinna linnasekretär Priit Lello selgitas, et linnakantselei ei plaani järelevalveasutustele avaldust esitada, kuna ürituse korraldajate tegutsemine polnud pahatahtlik ning korraldajad on üles näidanud kahetsust.

"Meie eesmärk ei ole ürituse korraldajaid karistada, vaid edaspidi selliste olukordade kordumist vältida. Meie jaoks on õppetund see, et kavatseme täiendavalt tõhustada avaliku ürituse lubade menetlusi, et ürituste korraldajad selgitaksid veelgi detailsemalt, milliseid tegevusi üritusel tegelikult kavandatakse, et põhjalikumalt hinnata ürituste sobivust," ütles ta.

Ürituse korraldusmeeskonna esindaja Hamburg & Partnerite konsultant Mihkel Lendok ütles, et korraldajad ei esitanud tahtlikult eksitavat infot ning mõistavad, et oleksid pidanud olema detailsemad.

"Vabandame, et ürituse ettevalmistusel jäi edastamata täielik info etenduse formaadi ja mastaabi kohta. Vabandame kõigi nende ees, kellel oli üritusel ebamugav või kelle jaoks oli tekkinud olukord ehmatav," lisas ta.

Teisipäevasel kohtumisel osapoolte vahel jõuti muu hulgas järeldusele, et korraldaja ei viinud läbi seda üritust, mille ta korraldanud oli, kinnistu omanik Tallinna Linnahalli AS ei andnud luba kontserdi korraldamiseks linnahalli katusel, katuse kasutamise eesmärk oli lepingujärgselt ainult vaateplatvorm koos muusika esitamisega. Kontserdi korraldamisele hoone katusel ei oleks linnahall kooskõlastust andnud.

Lisaks selgus, et toimunud ürituse jaoks ei olnud rakendatud turvameetmed piisavad ja ürituse ettevalmistuse käigus muutus oluliselt ürituse formaat, mistõttu ei olnud turvalisuse plaanid kooskõlas tegeliku olukorraga.

27. augustil toimus linnahalli katusel drooni-show ja NOEP-i kontsert, mille tulemusel hakkas linnahalli katus värisema ja turvatöötajad pidid ürituse katkestama.