Reformierakond ja Keskerakond esitavad presidendikandidaadiks taas Karise

Pärast hääletamistulemuse selgumist leidsid koalitsioonipoliitikud, et Alar Karis jäi presidendiks valimata seetõttu, et opositsioon ei andnud talle oma hääli. Isamaa ja Sotsiaaldemokraadid aga kinnitasid, et hoopis koalitsiooni kokkulepe ei pidanud ja mõned koalitsioonipoliitikud ei andnud oma häält Karisele.

"Nüüd on see koht, kus me kindlasti suhtleme nii saadikute tasemel omavahel kui ka fraktsioonijuhtide tasemel, proovime aru saada, mis juhtus ja kas homme saame paremini. Selge soov on ikkagi homme president ära valida," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev.



Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et usub, et president riigikogus ära valida on kõigi nelja erakonna huvi. "Seda on vähemalt nelja erakonna esimehed kõik väljendanud, et president valitakse siin riigikogus ja ma usun, et selle nimel pingutatakse," ütles Ratas.

Alar Karise teistkordsele kandidaadina ülesseadmise dokumendile sotsid esmaspäevase seisuga oma allkirju ei luba. Erakonna esimees Indrek Saar ei näe ka seda, et sotsid võiksid teisipäevasel hääletusel üksmeelselt Karist toetada.

"Arvestades seda kui põhjalikult me oma organisatsioonis sellel teemal rääkisime, siis mul on tunne, et sellist konsensuslikku otsust on küll üsna keeruline ette kujutada," sõnas Saar.

Isamaa fraktsiooni aseesimees Priit Sibul kinnitas, et nende soov on president parlamendis ära valida.

"Meie soov on president parlamendis ära valida, kutsume üles ka sotsiaaldemokraate homme president Karist toetama," lausus Sibul.

Sibul rääkis, et fraktsioon koguneb veel teisipäeva hommikul. "Selle pärast me homme hommikul kogunemegi, et kujunenud olukorrast ülevaade saada. Mis on koalitsioonis ööga juhtunud, mida teevad sotsiaaldemokraadid ja kas tõesti presidendi valituks osutumine sõltub ainult Isamaast," rääkis Sibul.

Sibula sõnul ei otsitud neilt varem presidendikandidaadile toetust. Sotsiaaldemokraadid kohtuvad Alar Karisega teisipäeval.