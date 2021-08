Marina Kaljurand: mina hääletaksin Alar Karise poolt

Euroopa Parlamendi saadik ja eelmistel presidendivalimistel kandideerinud Marina Kaljurand (SDE) teatas, et kui temal oleks võimalus teisipäeval riigikogus presidenti valida, siis hääletaks ta Alar Karise poolt.

"Kuna minult on seda viimastel päevadel väga palju küsitud, siis vastan - kui ma saaksin, siis hääletaksin täna riigikogus Alar Karise poolt," teatas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liige Kaljurand.

Kaljurand lisas, et presidendivalimiste esimene voor riigikogus kukkus esmaspäeval läbi läbi, sest Alar Karis ei saanud neid hääli, mida olevat lubatud või millega olevat arvestatud.

"Kogu päeva käis süüdlaste otsimine - kes ikka valetas ja kuhu jäid puuduvad hääled. Kõik süüdistasid kõiki, mõned argumendid jäid väga veidrateks. See kõik meenutab järjest enam 2016 valimisi, kui oli samuti nii valetamist kui vassimist kui valijameeste "ärakasutamist"," märkis ta.

Kaljurand lisas, et ta ei saa ise presidenti valida, aga ta tegi riigikogu liikmetele üleskutse, et nad ei läheks kaasa erakondliku "sundhääletamisega" ega poliittehnoloogiliste mängudega.

"Hääletage nii, nagu peate õigeks teie ise, igaüks teist! Hääletage nii, et teil ei oleks järgmisel päeval piinlik. Sest teil on rahva mandaat ning te olete oma otsustes vabad. Sest presidendivalimised on midagi enamat, kui x seaduse poolt või vastu hääletamine riigikogus."

Kaljurand märkis, et tal on väga kahju, et EKRE ei anna oma saadikutele võimalust valida Eestile president riigikogus.