Eesti riik on eelmise aasta riigieelarves ilustanud numbreid. Millised on tehtud vigade tagajärjed ja kuidas tulevikus eelarvet koostada nii, et aru saaks ka riigikogu liikmed? Riigikontrolör Janar Holmiga tuleb "Esimeses stuudios" juttu ka suvisest kobarkäkist terviseameti külmlaos.