Eurostat lubas tegelda Eesti eelarvesegadusega

"Eurostat on teadlik riigikontrolli aruandes väljatoodud [eelarve]erinevustest ja on ühenduses Eesti Statistikaametiga," vahendas Euroopa Komisjoni Tallinna esinduse pressiametnik Eurostati vastust ERR-ile.

"Eurostat ja Eesti Statistikaamet teevad ühiselt kindlaks, kas tänavu aprillis Eurostatile saadetud andmed Eesti 2020. aasta eelarvepuudujäägi ja võla kohta on korrektsed või neid tuleb parandada. Samuti hindavad nad võimaliku probleemi olemust ja selle päritolu," lisati Eurostati vastuses.

Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu kinnitas ERR-ile, et vead ei mõjutanud eelarvepositsiooni arvestust.

"Vead, millele riigikontroll osutas ning mille rahandusministeerium eelmisel aastal ka ise tuvastas ning millest valitsust ja riigikogu rahanduskomisjoni teavitas, olid seotud konsolideerimiskannetega ehk eelarve koondsummadega. Kõikide ministeeriumite eelarvete arvestus oli õige. Vead ei mõjutanud ka eelarvepositsiooni arvestust, ei nominaalselt ega struktuurselt," selgitas Kirsipuu.

Tema sõnul ei jõua riigieelarve tulude ja kulude koondsummad valitsussektori eelarvepositsiooni. "Eelarvetasakaalu arvestus on riigieelarve metoodikast erinev ja seda tehakse Eurostati poolt järgitava ESA (European System of Accounts) põhimõtete kohaselt. Sisendandmed eelarvepositsiooni hindamiseks võetakse riigieelarveliste asutuste eelarvete muutusest ja nendes kuludes vigu ei esinenud," kinnitas asekantsler. "See tähendab, et kõik summad kajastati ning kulutati õigesti ning raha kuskile nii-öelda kaduma ei läinud ega üle ei kulutatud. Riigi 2020. aasta majandusaasta aruandele, mis kajastab reaalset riigiraha kasutamist möödunud aastal, andis riigikontroll ka positiivse hinnangu."

Euroopa Komisjoni statistikaameti Eurostat põhiülesandeks on varustada Euroopa Liidu institutsioone statistilise informatsiooniga Euroopa kohta ning aidata kaasa liikmesriikides, kandidaatriikides ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni liikmesriikides kasutatava statistilise metoodika ühtlustamisele.

Euroopa Liit on muutnud liikmesriikide statistika kogumise ja esitamise rangemaks ning ühtlustanud metoodikat pärast seda, kui üle-eelmisel kümnendil selgus, et Kreeka on võltsinud oma rahandusstatistikat, näidates oma riigi majandusseisu paremana kui see tegelikult oli.