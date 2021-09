Taliban: Panjshiri org on täielikult hõivatud

Islamiliikumine Taliban teatas esmaspäeval, et Afganistani viimane vastupanukolle Panjshiri org on täielikult hõivatud.

"Selle võiduga on meie riik täielikult sõjamülkast pääsenud," ütles Talibani kõneisik Zabihullah Mujahid avalduses.

Panjshiri vastupanuvägi kutsus Talibani relvarahule

Rahvuslik Vastupanurinne (NRF) teatas pühapäeval, et teeb ettepaneku Talibanile peatada oma sõjaoperatsioonid Panjshiris ning tõmmata oma väed tagasi. Panjshiri võitlejad lubasid omalt poolt hoiduda sõjalistest sammudest.

Pühapäeval lisas NRF Twitteris, et lahingute käigus on hukkunud nende pressiesindaja ja ajakirjanik Fahim Dashty ja kindral Abdul Wudod Zara.

Taliban haaras kontrolli riigi üle kaks nädalat kestnud pealtungiga, mis kulmineerus 15. augustil, kui nad said enda kätte pealinna Kabuli. Afganistani relvajõudude riismed taganesid Panjshiri orgu, et moodustada vastupanu NRF-iga.

Taliban teatas pühapäeval, et on saanud enda kontrolli alla peaaegu terve oru, kuid NRF-i meelsed sotsiaalmeediakontod eitasid seda ja ütlesid, et NRF-i võitlejad on taandunud mägedesse.

Panjshiri võitlejad pidasid vastu kümme aastat Nõukogude Liidu relvajõududele ning ka Talibani esimesele režiimile 1996.-2001. aastani.

NRF-i juhib Ahmad Massoud, kuulsa Talibani-vastase komandöri Ahmad Shah Massoudi poeg.