Sutter: börsipaketi omanike elektrihinnad püsivad kõrged vähemalt kevadeni

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles "Aktuaalse kaamera" otsestuudios, et elektrihinnad püsivad just börsipaketi omanikele kõrged vähemalt kevadeni. Ta soovitas hinna fikseerida.

Miks see nii on juhtunud, et me nii ehmatavad arved oleme saanud?

Põhilised mõjud. Fossiilsed energiaallikad on kõvasti maksustatud, CO2 hind on väga-väga kõrge. Näiteks põlevkivielektril, mida me toodame täna ka päris palju, on maksud kuskil 75 protsenti oma hinnast. Toodame küll, aga see elekter ongi kallis. Ja kõige odavamat elektrit, mis meil Eestis saada on – tuuleelektrit – on lihtsalt veel liiga vähe.

Kas see, et me Ida-Virumaal tõmbame elektrijaamades tootmist kokku, on olnud õige otsus? Me saaksime ehk praegu teistele elektrit müüa?

Ma võin kinnitada, et Ida-Virumaal me toodame täna päris palju elektrit, aga see on lihtsalt kallis maksude tõttu. Ja need maksud on tulenevalt Euroopa kliimapoliitikast. Fossiilsetest allikatest tulev CO2 on korralikult maksustatud. Tulemuseks ongi kõrge hinnaga elekter, mida me turule anname.

Elektri pakkujad pakuvad mitmeid pakette. Kes on kõige suurem kannataja praegu?

Me mõistame täiesti, et Eesti tarbijatele on hind kõrge ja selle tõttu me soovitamegi kulu osa fikseerida oma hinnad. Ja nii on umbes pooled Eesti Energia klientidest ka teinud. Fikseeritud hinnaga kliente hetke kõrged turuhinnad ei puuduta. Aga nendel, kes on börsipaketis, võivad tulla augusti eest ja ka septembris päris korralikke elektriarveid. Ilmselt need kõrged hinnad püsivad vähemalt kevadeni.

Mida me peaksime pikemas perspektiivis tegema, et selline kallis elektri hind meid ei kummitaks?

Nagu, ma ütlesin, siis Eestis kõige odavam elekter tuleb täna tuulest ja see on päris palju odavam kui teised energiaallikad. Me peame minema kiiresti edasi, peame oma tuulepargid ehitatud saama nii maale kui ka merele. Liivi lahe avamere tuulepark, millega me oleme ettevalmistustes päris kaugel, hakkame kogukondadega koostööd tegema, mõistame üksteist. Teeme ruttu ära, et oleks Eestis oma taastuvat elektrit piisavalt ja kui on pakkumist piisavalt, siis on ka hinnad mõistlikud.

Aga päikesepargid kodumaja katusele või põllule?

Kindlasti niipalju kui ise ära tarbid, on täna väga mõistlik investeerida ka päikeseelektrisse nii kodudel kui ka ettevõtetel. Aga päikeseenergiat alati ei ole saada ja seetõttu ikkagi tuuleenergia on see, mis meid aitab paremini.