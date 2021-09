Kiik tunnistas, et Eesti ei saavuta soovitud vaktsineerituse taset 22. septembriks

Kiik ütles, et Eesti on 70 protsendile lähedal, kuid veelgi lähemal on 22. september.

"Praeguse vaktsineerimistempo jätkudes jõuame selleks ajaks suurusjärgus 67 protsendini," märkis Kiik.

"Siht on jõuda võimalikult kõrgele ja kui see kuupäev kukub, siis ega me ei viska süstlaid nurka, tuleb jätkata aktiivselt vaktsineerimist," ütles Kiik ja lisas, et 70 protsendini jõudmine on vahe-eesmärk.

Kiik rääkis, et neljapäevase seisuga on täiskasvanutest 65,2 protsenti saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi ning kuus kuni seitse protsenti on haiguse läbi põdenud.

Väljaanne Politico kirjutas juba juunikuus, et Eesti on üks viiest Euroopa riigist, kus 70-protsendiline vaktsineeritus koroona vastu jääb sügiseks saavutamata.

Tanel Kiik ütles 1. juulil Politico artiklit kommenteerides, et on jätkuvalt optimistlik, et Eesti eesmärk saab septembriks saavutatud.

"Politico tõi välja 22. septembri kuupäeva, mis on ametlik sügise algus. Olen võrdlemisi optimistlik, et selleks ajaks on meil 70-protsendiline hõlmatus saavutatud. Peamine on, et sügiseseks viiruste kõrgperioodi alguseks on 70 protsenti saavutatud," ütles Kiik 1. juulil.

9. septembri seisuga on kõigist Eesti elanikest vaktsineeritud 55,5 ning täisealistest elanikest 65,2 protsenti vähemalt ühe vaktsiinidoosiga.

Terviseameti statistikast on näha, et vaktsineerimistempo hakkas Eestis märgatavalt langema alates jaaninädalast.