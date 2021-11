42 päeva hiljem – vähemalt ühe kaitsesüsti on saanud 70 protsenti täisealistest

Sotsiaalministeeriumi teatel on praeguseks vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 800 038 inimest ehk 70,08 protsenti täisealistest elanikest. Vaktsineerimiskuur on neist lõpetatud 763 775 inimesel ehk 67,13 protsendil.

Kõigist Eesti elanikest on korra vaktsineeritud nüüd 60,15 protsenti. Nendest, keda üldse tohib Eestis vaktsineerida ehk vanusegrupis alates 12. eluaastast on vaktsineeritud 68,75 protsenti inimestest vähemalt ühe doosiga.

Enamikus kohalikes omavalitsustes on saavutatud täiskasvanud elanikkonnas vähemalt 70-protsendiline vaktsineerimisega hõlmatus. Kõige kõrgem on täisealiste vaktsineerimisega hõlmatus Ruhnus ja Kambja vallas (82 protsenti), Hiiumaal (80 protsenti), 79 protsenti on hõlmatud Luunja, Kiili ja Saku vallas, Kastre, Muhu ja Viimsi vallas 78 protsenti. Teistest piirkondadest madalam on vaktsineerimisega hõlmatus Ida-Virumaal Narva ja Sillamäe linnas, Valga ja Võru vallas ning Harjumaal Maardus.

Valitsus seadis kevadel eesmärgiks, et tänavu sügiseks tuleb saavutada 70-protsendiline vaktsineerituse tase täiskasvanute seas. Hiljem täpsustati, et silmas ei peeta 1. septembrit, vaid 22. septembrit, mis andis kolm lisanädalat. Samuti seda, et silmas peeti vähemalt ühe doosiga vaktsineeritust.

Kui väljaanne Politico kirjutas juuni lõpus, et Eesti on üks viiest Euroopa riigist, kus 70-protsendiline vaktsineeritus koroona vastu jääb sügiseks saavutamata, avaldas tervise- ja tööminister Tanel Kiik 1. juulil arvamust, et see eesmärk saavutatakse.

"Politico tõi välja 22. septembri kuupäeva, mis on ametlik sügise algus. Olen võrdlemisi optimistlik, et selleks ajaks on meil 70-protsendiline hõlmatus saavutatud. Peamine on, et sügiseseks viiruste kõrgperioodi alguseks on 70 protsenti saavutatud," ütles Kiik 1. juulil.

9. septembril tunnistas Kiik esmakordselt avalikult, et 22. septembriks soovitud eesmärki ei saavutata. Ka siis oli Kiik veel üsna optimistlik ja ütles, et Eesti on 70 protsendile lähedal, kuid veelgi lähemal olevat 22. september.

"Praeguse vaktsineerimistempo jätkudes jõuame selleks ajaks suurusjärgus 67 protsendini," märkis Kiik.

Päris selleni siiski ei jõutud – 22. septembril oli täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga 66,27 protsenti.