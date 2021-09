Saarlaste huvi volikokku kandideerida on vähenenud

Pisut enam kui kuu aja pärast võivad Saaremaa vallavolikogu saalis istuda hoopis uued inimesed, kes järgneva nelja aasta jooksul Saaremaa valla juhtimises tahaksid osaleda. Saaremaal on Valimistele välja tulnud 7 erakonda ja üks valimisliit. Küll on aga mõningane huvi saarlastes volikokku pääsemiseks vähenenud.

"2017. aasta valimistel osales 304 kandidaati ja sel korral registreerisime 265 kandidaati," ütles Saaremaa valla valimiskomisjoni esimees Liis Juulik.

Kõige pikema nimekirjaga lähevad valimistele keskerakondlased - 64 kandidaadiga. Keskerakond osaleb ka praeguses Saaremaa valla koalitsioonis koos Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega. Keskerakonna esinumber on küll Mihkel Undrest, kes aga võidu korral vallavanemaks ei pürgi.

"Keskerakond läheb oma positsiooni tugevdama. Me oleme tulnud tugevama nimekirjaga välja, nii et lootused on suuremad kui eelmine kord," kommenteeris Undrest.

Reformierakonna esinumber ja vallavanema kandidaat on Jaanus Tamkivi, kes on seni Saaremaad juhtinud kolmeosalise koalitsiooniga rahul.

"Koalitsioon on püsinud koos kuni siiamaani, ukni viimase lõpuni ja ma usun, et see koalitsioon, kui valijad nii otsustavad, on võimeline Saaremaad juhtima ka edaspidi. Aga selleks valimised ongi!" ütles Tamkivi.

Eelmistel valimistel olid sotsiaaldemokraadid oma nimekirjaga ja võitsid tookord valimised, seekord minnakse välja valimisliiduna Terve Saaremaa. Esinumbriks on praegune vallavanem Mikk Tuisk, endine vallavanem Madis Kallas on nende nimekirjas teine. Valimistele minnakse sportlikku terminoloogiat kasutades eesmärgiga positsiooni säilitada.

"Kahjuks on minu hinnangul jäänud kogukondade kaasatus natuke nõrgaks. See võiks olla nüüd see hetk, kus me juba praegu tegelikult proovimegi suunata neid asju natuke rohkem läbi osavallakogude, kogukonnakogude. Ehk et see võiks olla üks suur Saaremaa siht, et kuidas saaks rohkem valla inimesi kaasata valla otsustusprotsessidesse," kommenteeris Tuisk.

Isamaa on seni olnud Saaremaa valitsemisel opositsioonis. Nende nimekirja esinumber on Mart Maastik.

"Kindlasti me tahame muuta tänast valla juhtimissüsteemi ja vähedada bürokraatiat. Ja kolmandaks viia otsustusõigust rohkem tagasi, ehk et anda rohkem otsustusõigust inimestele ühinenud valdades ehk osavaldades. Ja tuua tagasi ka kindlasti Kuressaare linn," ütles Maastik.

EKRE on väljas 37 kandidaadiga, Erakond Eesti 200 üheksa kandidaadiga ja nii Eesti Tulevikuerakond kui Erakond Eestimaa Rohelised kandideerivad tulevasse Saaremaa vallavolikokku kumbki ühe kandidaadiga.