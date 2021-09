Valimiskomisjon jättis kaks kaebust rahuldamata

Esimese kaebusega vaidlustati Elva vallas kaheksa kandidaadi registreerimist põhjusel, et nende tegelik püsiv elukoht pole Elva vallas.

Valimiskomisjon leidis, et püsiv elukoht valimisseaduse mõistes on kandidaadi rahvastikuregistris märgitud elukoht. See tingimus oli Elva vallas kandideeriva kaheksa inimese puhul täidetud. Seega jättis komisjon kaebuse rahuldamata.

Teine kaebus puudutas Südamega Tartu valimisliidu kandidaatide registreerimata jätmist. Kaebaja hinnangul polnud Tartu linna valimiskomisjoni esimees erapooletu, kui tegi otsuse jätta registreerimata valimisliidu kandidaadid.

Valimiskomisjon märkis, et registreerimisotsuseid teeb omavalitsuse valimiskomisjon kollegiaalselt, mitte esimees üksi. Seetõttu otsustas komisjon ka selle kaebuse rahuldamata jätta.