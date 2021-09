ERR Valgevenes: osalejate sõnul oli Zapadi eesmärk Venemaa ja Valgevene kaitsmine

Tinglik vaenlane sai õppetunni: Vene ja Valgevene suurtüki- ja raketiväe löök sundis nad taanduma. Erinevalt õppustest Zapad 2017 avaldati praeguste õppuste stsenaarium vaid üldjoontes, kuid Vene ja Valgevene kindralid rõhutasid, et õppuste eesmärk on vaid kahe riigi kaitsmine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on selge sõnum kollektiivsele läänele. Rääkimine jõupositsioonilt Venemaa,

Valgevene, Kasahstani ja teiste kollektiivjulgeoleku organisatsiooni liikmetega

on ebaperspektiivne. Meie eesmärk on dialoog," sõnas Valgevene kaitseminister Viktor Hrenin.

"Me ei näe ühtegi riiki vaenlasena. Saime teada, et suudame lühikese ajaga viia Vene Föderatsiooni väed Valgevene Vabariigi territooriumile ning lüüa tagasi iga vaenlase rünnaku, kes tahaks röövida meie iseseisvust, territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust. Nii ongi," rääkis Hrenin.

Õppustele Valgevenesse saabus üle 2500 Vene sõjaväelase.

"Oli hea meel täita ülesandeid koos Valgevene ja Kasahstani vendadega," ütles Vene relvajõudude 1. tankiarmee juhataja kindralleitnant Sergei Kissel.

Kasahstani sõjaväelased osalesid Vene-Valgevene õppustel esimest korda. Nende osalus oli pigem sümboolne: 50 dessantväelast.

"Tahaksin tänada Valgevene rahvast sooja vastuvõtu eest. Kui jõuan Kasahstani tagasi, püüan rääkida sellest, milline on tegelikult Valgevene rahvas," ütles Kasahstani relvajõudude 35. dessantdiviisi vanemseersant Serikbek Baldõnbajev.

Välisväed peavad Valgevenest lahkuma septembri lõpuks. Eriti tublidele õppustel osalejatele korraldati aga reedel pidulik kontsert.