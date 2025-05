Valgevene teatas õppuse Zapad-2025 nihutamisest läänepiirist kaugemale

Valgevene kaitseministeerium teatas, et on otsustanud vähendada koos Venemaa relvajõududega sügisel peetavate sõjaväeõppuste Zapad-2025 ulatust ja viia need läänepiirist kaugemale.

"Oleme otsustanud vähendada Zapad-2025 õppuste parameetreid ja viia nende põhimanöövrid läänepiiridest sügavamale Valgevene Vabariigi territooriumile," ütles riigi kaitseminister Viktor Hrenin pressiteenistuse vahendusel.

Ta rõhutas, et Zapad-2025 sõjaväeõppused ei ole suunatud kellegi vastu ning manöövrite nihutamine sügavamale riigi territooriumile näitab valmisolekut dialoogiks ja pingete vähendamiseks piirkonnas.

"Intensiivsuse ja ulatuse poolest on Zapadi õppus alati olnud võrreldamatu NATO liikmesriikide Euroopas läbiviidavate operatiiv- ja lahingukoolitustega. Kuid juba ainuüksi selle toimumise fakt on traditsiooniliselt tekitanud üksikute Euroopa riikide sõjalis-poliitilise juhtkonna esindajate seas šabloonseid spekulatsioone," märkis ta.

Hrenin lisas, et hoolimata asjaolust, et Valgevenega seoses ei ole astutud ühtegi sammu oluliste relvastuskontrolli lepingute juurde naasmiseks, tegi Minsk oma õppuste kärpimise otsuse.

"Seega kinnitame veel kord oma valmisolekut dialoogiks, kompromissideks ja pingete maandamiseks mitte ainult sõnas, vaid ka teos," märkis Hrenin.

"Ausalt öeldes teeme seda konstruktiivset vastust lootmata. Teeme seda suuremal määral, et näidata oma liitlastele ja partneritele kogu maailmas Valgevene Vabariigi tõeliselt rahumeelset seisukohta," rääkis ta.

Zapad-2025 õppused on kavandatud septembrisse ühisõppustena Venemaaga. Varem teatas Venemaa kaitseminister Andrei Belousov, et nende õppuste raames harjutatakse ühist agressiooni tõrjumist Vene-Valgevene liitriigi vastu.

Poola kaitseminister Wladysław Kosiniak-Kamysz teatas teisipäeval, et Poola 18. mehhaniseeritud diviis viib läbi riigi viimaste aastate suurimad õppused, milles osalevad NATO liitlased ja mis on vastuseks Venemaa-Valgevene ühisõppusele Zapad-2025.

Venemaa ja Valgevene korraldavad strateegilisi ühisõppusi Zapad (e.k. Lääs) iga kahe aasta tagant. 2021. aasta septembris toimunud õppusel osales Vene kaitseministeeriumi andmetel ligikaudu 200 000 sõjaväelast, kuni 760 tehnikaühikut ja 15 laeva, mis oli väidetavalt suurim hulk vägesid neil õppustel 1980ndatest aastatest saadik. Mõnede ekspertide sõnul oli õppus osa Venemaa ettevalmistusest 2022. aasta veebruaris toimunud täiemahuliseks sissetungiks Ukrainasse.

Välisluureamet (VLA) on oma aastaraamatutes korduvalt viidanud õppustega Zapad kaasnevale julgeolekuriskide suurenemisele meie regioonis. Viimati kirjutas VLA 2023. aastal välja antud raportis, et Venemaa sõjakuse tõttu on julgeolekuriskid Eestile kasvanud ning suurõppus Zapad-23 võib julgeolekuolukorda Läänemere regioonis veelgi pingestada. "Balti riikide vaatest on Venemaal veel piisavalt jõudu meie piirkonnas usutava sõjalise surve avaldamiseks," tõdes välisluureamet 2023. aastal.