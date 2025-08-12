X!

Vene-Valgevene ühisõppus Zapad algab kuu aja pärast

Välismaa
Sõjaväekopterid Vene-Valgevene ühisõppusel Zapad-2021.
Sõjaväekopterid Vene-Valgevene ühisõppusel Zapad-2021. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Välismaa

Venemaa ja Valgevene relvajõudude ühisõppus Zapad-2025 algab Valgevenes täpselt kuu aja pärast.

Ühised strateegilised õppused Venemaaga peetakse 12.–16. septembrini, teatas Valgevene kaitseministeerium teisipäeval. Õppuste eesmärk on testida Venemaa ja Valgevene sõjalist võimekust ning tagada liitriigi sõjaline julgeolek ja valmisolek võimaliku agressiooni tõrjumiseks, tsiteeris ministeerium selle rahvusvahelise koostöö osakonna ülemat, kindralmajor Valeri Revenkot.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas selle aasta alguses üksikasju ja tõendeid esitamata, et Venemaa võib sel suvel Valgevenes toimuvate rutiinsete sõjaliste õppuste varjus midagi korraldada.

Eelmisel nädalal ajakirjale Time antud intervjuus teatas Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko, et on otsustanud ühiste sõjaväeõppuste toimumiskoha viia Valgevene läänepiirist Euroopa Liidu riikidega eemale, viidates Poolas ja Balti riikides tõstatatud julgeolekumuredele. Lukašenko nimetas väiteid, et õppusi võidaks kasutada kolme Balti riigi ja Poola ründamiseks, täielikuks jamaks.

Revenko ütles, et Vene-Valgevene õppusi kasutatakse ettekäändena "jätkuvale militariseerimisele NATO-sse kuuluvates naaberriikides", viidates eelseisvatele NATO ühisõppustele Poolas, kus osaleb vähemalt 34 000 sõdurit.

Revenko sõnul tegelevad Venemaa ja Valgevene relvajõud õppuse Zapad-2025 käigus järgmiste küsimustega: vaenlase õhurünnakute tõrjumine; kaitselahingu läbiviimine, kaitseliini läbinud vaenlase purustamine ja tingimuste loomine riigi territoriaalse terviklikkuse taastamiseks; õhutoetus maavägede operatsioonidele; samuti vaenlase ebaseaduslike relvaformeeringute ja sabotaaži- ja luuregruppide vastu võitlemine.

Venemaa lähima liitlase Valgevene suhted on tema läänenaabrite ja Ukrainaga halvenenud pärast seda, kui Moskva kasutas Valgevene territooriumi baasina Kiievi-vastasele rünnakule, mida ta alustas 2022. aasta veebruaris.

Venemaa ja Valgevene korraldavad strateegilisi ühisõppusi Zapad (e.k. Lääs) iga kahe aasta tagant. 2021. aasta septembris toimunud õppusel osales Vene kaitseministeeriumi andmetel ligikaudu 200 000 sõjaväelast, kuni 760 tehnikaühikut ja 15 laeva, mis oli väidetavalt suurim hulk vägesid neil õppustel 1980. aastatest saadik. Mõne eksperdi sõnul oli õppus osa Venemaa ettevalmistusest 2022. aasta veebruaris alanud täiemahulisele sissetungile Ukrainasse.

Välisluureamet (VLA) on oma aastaraamatutes korduvalt viidanud õppustega Zapad kaasnevale julgeolekuriskide suurenemisele meie regioonis. Viimati kirjutas VLA 2023. aastal välja antud raportis, et Venemaa sõjakuse tõttu on julgeolekuriskid Eestile kasvanud ning suurõppus Zapad-23 võib julgeolekuolukorda Läänemere regioonis veelgi pingestada. "Balti riikide vaatest on Venemaal veel piisavalt jõudu meie piirkonnas usutava sõjalise surve avaldamiseks," tõdes välisluureamet 2023. aastal.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Interfax

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:51

Vene-Valgevene ühisõppus Zapad algab kuu aja pärast

11:47

Loomingu Raamatukogus ilmusid Nikolai Pirogovi memuaarid

11:45

Nõmme päästis esiliiga liidrite heitluses viigi lisaminutite väravaga

11:45

Sõnades kokkuhoiukurssi hoidev riik kulutab suhtekorraldusele miljoneid

11:29

Kairi Look: meie omailm on Eestis väga sarnane

11:09

Kantsler Merzi esimesed 100 päeva tõid talle Scholzist madalama hinnangu

11:07

Itaalia sportlane suri maailmamängudel 29 aasta vanuselt

10:59

Uus tehiskeel suudab kohvi limonaadist eristada

10:42

Korvpalli EM-i Eesti fännitelki suurendatakse, müüki tulevad lisapiletid

10:30

Metsatöösturid ja riik tõlgendavad Euroopa Kohtu seisukohta pesitsusrahu ja raietööde peatamise kohta risti vastupidi

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.08

Kristjan Pihl petuskeemi sattumisest: see oli minu jaoks šokimoment

11.08

Sõja 1265. päev: Ukraina ründas droonidega Arzamassi sõjatehast Uuendatud

11.08

Trump avaldas nördimust Zelenski keeldumisest maid vahetada

09:50

Ukraina droonirünnak tabas sünteetilise safiiri tehast Stavropolis Uuendatud

07:20

Pärnu tahaks kehtestada suvituskorteritele kinnisvaramaksu

11.08

Toimetulekutoetust saavad peamiselt töötud, lastega pered ja üksikvanemad

11.08

Eesti maanteepiiripunktidesse paigaldati voldikväravad ja teetõkked

11.08

Nädalavahetusel suri Läti teedel viis inimest

11.08

Pakosta: hinnatõusude valguses peab toimetulekutoetust tõstma

11.08

Riik soovib toetustega lahendada erialade põhist soolist segregatsiooni

ilmateade

loe: sport

11:45

Nõmme päästis esiliiga liidrite heitluses viigi lisaminutite väravaga

11:07

Itaalia sportlane suri maailmamängudel 29 aasta vanuselt

10:42

Korvpalli EM-i Eesti fännitelki suurendatakse, müüki tulevad lisapiletid

10:08

Tamme uueks peatreeneriks saab Liverpooli staare juhendanud hollandlane

loe: kultuur

11:47

Loomingu Raamatukogus ilmusid Nikolai Pirogovi memuaarid

11:29

Kairi Look: meie omailm on Eestis väga sarnane

10:21

Vaiko Eplik: Nublu publikuga kohtumine võtab kohati põlved nõrgaks

08:54

Arvustus. Kes tahab ellu jääda, peab kaasa röhkima

loe: eeter

10:21

Vaiko Eplik: Nublu publikuga kohtumine võtab kohati põlved nõrgaks

11.08

Kristjan Pihl petuskeemi sattumisest: see oli minu jaoks šokimoment

11.08

Ulukiuurija: Eesti karude arvukus on kõrgem kui kunagi varem

11.08

Jaagup Kreem: lugu "Juulikuu lumi" sündis bändisiseste pingete kiuste

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (12.08.2025 09:00:00)

11.08

Päevakaja (11.08.2025 18:00:00)

11.08

Musta Kasti uus lavastus põhineb tõestisündinud lugudel

11.08

Tallinn tahab vähekindlustatutele saada kortermajade renoveerimiseks toetust

11.08

Maismaapiirile paigaldati tõkked kiireks piiri sulgemiseks

11.08

Pakosta meelest tuleks tõsta toimetulekutoetust

11.08

Vabaduse teatrifestivali avab Eesti-Pakistani piirietendus

11.08

Raadiouudised (11.08.2025 15:00:00)

11.08

Vihma jääb lähipäevadel vähemaks

11.08

Koja hinnangul võib ELi põllumajanduseelarve väheneda 30%

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo