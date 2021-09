Algas 200 000 osalejaga Vene-Valgevene ühisõppus Zapad

Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ütles ERR-ile, et esmakordselt on avalikult kinnitatud nii suure väe osalus Zapadi õppusel. Kuigi ametlikult algas ühisõppus reedel, on selle põhiosa tegelikult juba läbi, ütles Herem.

"Õppuse kõige suurem osa on tõenäoliselt juba läbi. See, mis hakkab täna-homme, on peamiselt see, mida näidatakse riigijuhtidele ja muule maailmale," selgitas ta "Aktuaalsele kaamerale".

Herem ütles, et suur osa Zapadist on toimunud meie piiridest kaugel, Moskva taga. Kuid ränderünnak Leedu piiridele Valgevene poolt annab Vene-Valgevene ühisõppusele erilise tähenduse.

"Kui me võtame üldise olukorra, kus räägime hübriidsõjast, kus Venemaa ei ole käitunud sõbraliku riigina, kus me näeme erinevaid hübriidsõja elemente teostatuna ka Valgevene presidendi poolt Läti ja Leedu suunal, siis sellise konventsionaalse jõu näitamine teeb meid väga tähelepanelikuks," rääkis Herem.

Venemaa on rajanud Valgevenesse raketiväe väljaõppekeskuse süsteemidele, mis Valgevenel puuduvad. Nagu eelmise õppuse Zapad ajal 2017. aastal on ka praegu üleval küsimus, kas Venemaa võiks õppusteks koondatud väed Valgevenesse jättagi. Eelmine kord nii ei juhtunud.

"Ma täna ei saa öelda, et ta täna kuidagi hakkaks okupeerima seda. Aga kindlapeale on meil ka indikaatorid, et ühised väljaõppekeskusi, kuhu ka Vene Föderatsiooni väed jäävad, on kavas luua ja juba pikemat aega," ütles Herem.

Vene meedia on kirjutanud, et aastakümnete tagune idee moodustada Venemaa ja Valgevene liitriik võib kahe riigi praeguste suhete tuules liikuda lähemale reaalsusele.