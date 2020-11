Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) kuulutas hanke kaheksa uue trammi ostuks välja juba aasta aega tagasi, kuid tootjate palvel on hanke tähtaega nihutatud ning võitja selgub järgmisel aastal.

TLT kuulutas mullu oktoobris välja rahvusvahelise hanke, et osta kaheksa uut trammi võimalusega osta lisaks veel 15 trammi. Plaani järgi pidi riigihanke võitnud trammitootja selguma 2020. aasta esimeses kvartalis.

Tänaseni pole aga võitjat välja kuulutatud ning edukas pakkuja peaks selguma hoopis 2021. aasta esimese kvartalis, ütles ERR-ile TLT pressiesindaja Olga Polienko. Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 4. november.

"Hanke läbiviimise protsess on olnud pikk. Arvestades eriolukorda ja pandeemiat, on taotlejate palvel pakkumuste esitamise tähtaega edasi lükatud. Edukas pakkuja selgub eeldatavasti järgmise aasta esimeses kvartalis, kui pakkumused vastavad riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele," lausus Polienko.

TLT hangib kaheksa trammi ja riigihange hõlmab ka optsiooni järgmise 15 trammi ostmiseks. Esimesed kaheksa trammi jõuavad liinile eeldatavasti 2023. aastal.

Uute trammide ost läheb maksma 25,3 miljonit eurot. Tallinna linna järgmise aasta eelarves on uute trammide ostuks ette nähtud 2,32 miljonit eurot. Polienko sõnul on see summa ette nähtud trammide eest esimese osamakse tasumiseks. See eeldab, et hanke võitja ka tegelikult selgub. Eelmine, 2019. aasta esimeses pooles toimunud hange nurjus, sest ainus pakkuja, Hispaania ettevõte CAF, loobus.

Väikeste hangete puhul on takistuseks see, et Tallinna trammiteel on omapärane laius ning tootjatel ei tasu ära hakata tegema oma tehastes ümberseadistusi. Tallinnas trammitee laius 1067 mm, Lääne-Euroopas on enamjaolt standardiks 1435 mm.

TLT juhatuse liikme Lennart Viikmaa ütles mullu ERR-ile, et luhtunud hanke taga oli suur tellimuste arv trammitehastes, kuid rolli mängis ka asjaolu, et Tallinnale trammide ehitamiseks tuleb seoses rööbastee laiusega pakkujal rohkem vaeva näha.

Tallinnal on uusi tramme aastaks 2023 kindlasti vaja, sest plaanide järgi peaks siis tööle hakkama trammiliin Ülemiste ja Vanasadama vahel.