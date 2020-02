Trollid kaovad: aastaks 2035 jäävad Tallinna vaid trammid ja elektribussid

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) teatas aasta algul, et mullu sõideti esimest korda ettevõtte ajaloos aastas rohkem kui 100 miljonit korda ning et sõitjate arv kasvas aastaga kümmekond protsenti.

Järgmistel aastatel on TLT-l plaanis masinaparki korralikult uuendada. Suur eesmärk on, et juba aastaks 2025 ei kasutataks Tallinnas ühistranspordis tilkagi diiselkütust. Selleks on TLT juba sõlminud lepingu, millega linnale kuuluv ettevõte hangib järgmise viie aasta jooksul 350 gaasibussi, millest esimesed 100 jõuavad Tallinnasse juba käesoleval aastal.

Keskkonnasõbraliku ühistranspordile üleminek aga sellega ei lõppe, tegu on pigem üleminekuetapiga. Juba praegu katsetatakse elektribusse ning suur eesmärk on, et aastal 2035 liigub kogu Tallinna ühistransport elektri toel. Kui praegu on elektrisõidukitena kasutusel trammid ja trollid, siis aastal 2035 on nendeks trammid ja elektribussid. Trollid kaovad järgmise kümmekonna aasta jooksul tasapisi Tallinna linnapildist.

Tänasel päeval on TLT rohkem kui poole tuhande bussi kõrval 50 trollibussi, mis sõidavad neljal liinil – 1, 3, 4 ja 5. Tippaastatel oli Tallinnas üheksa trolliliini, millest tänaseks on rohkem kui pooled bussiliinidega asendatud. Näiteks pandi trolliliini 2 asemel käima buss 24, trolle 6 ja 7 asendasid bussiliinid 42 ja 43.

Nii palju, kui praegu trolle on, nii palju neid ka jääb. Seniks kuni need veel sõidavad, neid kasutatakse.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on Tallinna trollid täiesti korralikud. "Kuna trollipark on praegu täiesti kaasaegne, siis tagab kindlasti olemasolev trollide taristu ja veerem trollibussiliinide teenindamise veel lähiaastatel. 2019. aasta lõpu seisuga oli trollide keskmine vanus 13,2 aastat," lausus ta.

Täna piisab olemasolevatest trollibussidest, et olemasolevaid liine teenindada ja uusi trollibusse juurde soetada ei ole plaanis, ütles ERR-ile TLT kommunikatsioonijuht Kaarel Kutti.

Selle üle, kas ja millal sulgeda trolliliine ja asendada need bussiliinidega, linnale kuulub TLT ise ei otsusta, seda teeb linna transpordiamet. TLT-le teadaolevalt selliseid muudatusi plaanis pole. "Trollibussiliinid jätkuvad täna olemasolevas mahus ning teenindavad aastas ligikaudu 11 miljonit inimest," märkis Kutti.

Novikovi sõnul pole Tallinna linnal konkreetset plaani, kas või millal võiksid trollibussiliinid asendada bussiliinidega ning lähiajal ei ole kavas ka ühtegi trolliliini asendada bussiliiniga.

Elektribuss asendab kõik peale trammi

Seega võib trolle Tallinna liikluses näha veel üsna mitu aastat. Kuid juba lähiaastatel peaksid pealinna tänavatel reisijaid vedama ka elektribussid. Kuigi ka trollibussid aitavad TLT-l täita keskkonnasõbralikku strateegiat, on elektribuss kokkuvõttes siiski parem lahendus.

"Tootjad panustavad täna elektribusside arendamisele ja tootmismahtude kasvatamisele, sest elektribuss kombineerib trolli- ja tavabussi parimad omadused. Seega annavad nii trolli- kui tavabussid teatepulga elektribussile (Tallinnas) üle tegelikult üsna samal ajal," ütles Kutti, ning lisas, et ligikaudu 5 protsenti kõigist uutest Euroopa ühistranspordis kasutusele võetavatest bussidest on juba täna elektrilised.

Enne elektribusse ilmuvad Tallinna gaasil sõitvad bussid, mis vahetavad järgmise paari aasta jooksul välja kõik diiselbussid. Gaas on ent ainult ajutine lahendus. "Gaasibuss on ökoloogilise jalajälje vähendamiseks igati loogiline vaheetapp enne üleminekut elektribussidele – märgatav kokkuhoid ja oluliselt väiksem ökoloogiline jalajälg," märkis Kutti.

Praegune variant – trollid ja diiselbussid – on ka kõige kallim. "Uue bussi soetusmaksumus on väiksem, kuid kütusekulu on seevastu suurem. Trollibussi puhul on soetusmaksumus kõrgem, hooldamist vajab kontaktvõrk, kuid elekter on diiselkütusest odavam ja keskkonnasõbralikum," lausus Kutti.

Nii kaua, kuni elektribussid lõpuks Tallinna tänavad vallutavad, vuravad sarvedega masinad edasi.

"Ettevõtte keskkonnasõbralik strateegia ei survesta kuidagi trollibusside väljavahetamist. Trollibusse kasutame rahulikult nende loomuliku ressursi lõppemiseni veel mitu aastat. Aga tulevik on selge – hiljemalt aastaks 2035 on kogu Tallinna ühistransport elektriline, kus sõitjaid teenindavad elektribussid ja trammid," ütles Kutti.