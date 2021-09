Opositsioonierakonnad lepivad Kiige umbusaldusavalduse teksti kokku

Opositsiooni kuuluvate erakondade juhid olid lõppenud nädalal korduvalt koos. Üksmeelsed on erakodade juhid selles, et umbusladusavaldus tuleks esitada, aga sõnastuses kokkulepet veel ei ole.

EKRE esimehe Martin Helme sõnul toimus viimane kohtumine reedel ja põhiliselt arutati selle üle, mis on peamine etteheide tervise- ja tööministrile.

"Kui Tanel Kiik ütleb, et tema lahkumine oleks vaktsineerimisvastaste võit, siis vastupidi, Tanel, Eesti on kõige madalama vaktsineerimistasemega riik Euroopas ja sinu olemine on vaktsineerimisvastaste võit, aga vaktsineerimine ei ole ju ainus etteheide või vaktsineerimisega mittetoimetulek. Tema valdkonnas on nii palju asju, mis on umbsõlmes või halvasti korraldatud," leidis Helme.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul tunnevad umbusaldamise vastu huvi ka mõned koalitsioonisaadikud. Opositsiooni häältest ei piisa umbusalduse läbiminekuks.

"Ma ei ole muidugi nii naiivne, et arvan, et avalikul hääletusel koalitsioonisaadikud Tanel Kiige umbusaldamist avalikult toetaksid, küll aga näitab see, kui koalitsioonisaadikud selle vastu huvi tunnevad, et probleem ja rahulolematus on kaolitsioonis olemas," kommenteeris Seeder.

Tema arvates vajavad nii Tanel Kiik kui ka peaminister natuke aega, et järele mõelda. Tema hinnangul võiks koalitsioon ise Tanel Kiige välja vahetada.

Uuesti saavad opositsioonierakondade esimehed kokku esmaspäeval ja kui jõutakse teksti osas kokkuleppele, siis võib opositsioon anda umbusalduse üle algaval nädalal.

"Ei saa välistada, et see on algav nädal, aga kuna meil ei ole praegusel hetkel mingit lõplikku kokkulepet, siis ei ole võimalik öelda ka mingit kindlat kuupäeva," tõdes SDE juht Indrek Saar.

Umbusaldusavalduse võib opositsioon esitada ka pärast kohalikke valimisi ehk oktoobri teises pooles.

"On ka küsimus õhus, et kui me teeme selle umbusladusavalduse praegu, vahetult enne kohalikke valimisi, kas see ei või jätta lihtsalt muljet, et me teeme siin sellist valimiseelset poliitilist agitatsiooni ja kampaaniat ja ei võta seda tõsiselt," põhjendas Helme alternatiivi kaalumist.