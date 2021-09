TV3 omanik langes mullu 1,5 miljoni euroga kahjumisse

Telekanali TV3 omanikfirma All Media Eesti langes möödunud aastal tunamullusest 175 800 euro suurusest puhaskasumist ligi 1,5 miljoni euroga kahjumisse, ettevõtte müügitulu kahanes samal ajal 15,3 protsenti ligi 13 miljonile eurole.

Ettevõtte juhatuse liige Signe Suur kirjutab majandusaasta aruandes, et televisiooni valdkonnas tegutsevat ettevõtet mõjutab enim reklaamituru üldine areng. COVID-19 pandeemiast ja valitsuse poolt kehtestatud eriolukorrast ning koos sellega kehtestatud piirangutest tingituna langes kogu reklaamiturg 2020. aastal 20 protsenti, sealhulgas teleturg hinnanguliselt 18 protsenti.

Samas toob Suur välja, et möödunud aasta teine poolaasta oli ettevõtte jaoks edukas.

"Erinevalt 2019. aastast ei toimunud 2020. aastal ühtegi valimist, mis oleks reklaamimüüki toetanud. Kuigi aasta teine pool näitas klientide reklaamiaktiivsuse kasvu, siis 2021. aasta olukorra halvenemine pandeemia kasvava trendi valguses lubab olla pigem tagasihoidlik," märkis ta, ja lisas, et kohalike valimiste valguses võib 2021. aastaks prognoosida reklaamituru viieprotsendist kasvu ning tele osakaalu suurenemist kogu reklaamiturust.

Ühtlasi ütles ettevõtte juhatuse liige, et kolm aastat tagasi tehtud otsus – TV3 väljumine vabalevist – on osutunud majanduslikult õigeks sammuks.

"Vabalevist väljumine võimaldas oluliselt kokku hoida kulusid ning suurendada kaablioperaatoritelt saadavaid tulusid," lausus Suur. Ta lisas, et see tulu jätkab kasvamist, sest üha enam inimesi kasutab järelvaatamist, mis on tarbijale hinnastatud kallimalt ning võimaldab ka telekanalil tulusid kasvatada.

Ettevõttes töötas mullu keskmiselt 86 inimest, mida oli kuue töötaja võrra vähem kui aasta varem. Töötajate palgakulu kasvas aastaga 13,4 protsenti ligi 2,6 miljoni euroni. All Media Eesti eelmiste perioodide jaotamata kahjum süvenes kuue miljoni euroni.

Tänavu on All Media Eesti eesmärk kasvatada vaadatavust ettevõtte peamises sihtgrupis ehk vanuserühmas 18–49. Ettevõtte osakaal kommertskanalite vaatamisajast selles vanuserühmas oli mullu 40,4 protsenti, mida oli 0,8 protsendipunkti võrra enam kui 2019. aastal.

Seejuures on ettevõtte eesmärk hõivata 2021. aastal 53 protsenti telereklaami turust. Aasta oluliseks eesmärgiks on ka kaablioperaatoritelt kanalite edastamise eest saadava tasu suurendamine. All Media Eesti plaanib tänavu suurendada nii müügitulu kui ka tegevuskasumit.

AS-i All Media Eesti põhitegevuseks on kommertskanalite omamine, organiseerimine, juhtimine ja opereerimine. Ettevõttele kuuluvad telekanalid TV3, TV6 ja 3+.

All Media Eesti omanik on Ameerika Ühendriikide investeerimisfirma Providence Equity Partners.