Kindral Milley hinnangul kaotas USA sõja Afganistanis

"On selge ja see on meile kõigile ilmne, et sõda Afganistanis ei lõppenud soovitud tingimustel," sõnas Milley.

"See sõda oli strateegiline läbikukkumine. Seda ei kaotatud viimase 20 päeva ega isegi 20 viimase kuu jooksul," jätkas kindral.

"Oli kumulatiivne tagajärg reale strateegilistele otsustele, mis ulatuvad ajas pikalt tagasi. Oleme selles mõttes täitnud oma strateegilise ülesande kaitsta Ameerikat Al-Qaeda eest, kuid kindlasti on lõppseis hoopis teistsugune kui see, mida me tahtsime. Siin on palju õppetunde," ütles Milley.

Milley loetles mitmeid tegureid, mis tema hinnangul olid seotud USA lüüasaamisega. Jäeti kasutamata võimalus tabada või tappa Al-Qaeda liider Osama bin Laden Tora Boras peagi pärast USA sissetungi Afganistani 2001. aastal. Kindral viitas ka 2003. aasta otsusele tungida Iraaki, mis viis USA vägede tähelepanu Afganistanist eemale ja ei tegeletud piisavalt ka Pakistaniga, mis oli Talibani tugipunktiks.