Eesti luure eelarve väheneb järgmisel aastal 12 protsenti

Kaitseministeeriumi valitsemisala programmi "Luure ja eelhoiatus" 2022. aasta kulud kokku on 50,893 miljonit eurot. 2021. aasta sama programmi kulud on 57,664 miljonit eurot ehk 6,771 miljonit eurot rohkem, mis näitab, et järgmise aasta luure-eelarve väheneb 12 protsenti.

Luure-eelarve kasvas tänavu hüppeliselt ning järgmine aasta langeb samasse suurusjärku, mis oli varasemalt. Nii oli 2020. aasta "Luure ja eelhoiatuse" programmi eelarve 53,407 miljonit eurot.

Eelmisel aastal koostatud riigieelarve strateegia (RES) kohaselt oleks 2022. aastal "Luure ja eelhoiatuse" programmi eelarve pidanud olema 52,9 miljonit, 2023. aastal 56,6 miljonit ja 2024. aastal 56,9 miljonit eurot. Tänavuses RES-is ei ole sama programmi kohta andmeid esitatud.

Eelarve seletuskirja kohaselt on "Luure ja eelhoiatuse" programmi eesmärk, mõõdikud ja sihttasemed ning olulised tegevused juurdepääsupiiranguga, mis tähendab, et neid ei avalikustata.

Välisluureamet kuulub kaitseministeeriumi valitsemisalasse nagu ka sõjaväeluure.

Teadaolevalt on välisluureameti kinnistul toimunud sel aastal ehitustööd.