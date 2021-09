Mali hunta: Wagner täidab Prantsuse vägedest jäänud lünga

Lääne-Aafrika riigi Mali hunta teatas, et Venemaa Wagneri palgasõdurid täidavad julgeolekulünga, mille põhjustas Prantsusmaa vägede vähendamine Saheli piirkonnas.

Hunta hakkab Wagnerile maksma 10,7 miljonit dollarit kuus. Wagner hakkab koolitama Mali sõdureid ja kaitsma kõrgeid riigitegelasi, vahendas The Times.

Viimase aasta jooksul on Malis toimunud juba kaks riigipööret. Riigis tegutsevad ka islamistidest mässulised.

Pärast Gaddafi režiimi kokkuvarisemist tabas Saheli piirkonda kaos. Võimuvaakumi täitsid islamistid. Džihadistlikud rühmitused ohustavad üha rohkem ka Mali stabiilsust.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas juunis, et vähendab Sahelis viie tuhande pealist prantsuse vägede arvu.

"Kui partnerid otsustasid lahkuda, mida me siis tegema peaks? Kas plaan B ei tohi olemas olla?" kommenteeris Wagneri lepingut Mali peaminister Choguel Maiga

"On alasid, mida tuleb kaitsta. Vägesid pole piisavalt," lisas Maiga.

Malis tegutsevad ka teiste Euroopa riikide sõjaväelased. Saksamaal on Malis 1200 sõdurit.

"Kui Mali valitsus teeb Venemaaga selliseid lepinguid, siis on see vastuolus kõigega, mida Saksamaa, Prantsusmaa, EL ja ÜRO on Malis kaheksa aastat teinud," ütles Saksamaa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer.

Wagneri palgasõjaväefirma on tihedalt seotud Kremliga. Ettevõte tegutseb vähemalt 16 Aafrika riigis.

"Kui venelased jõuavad Malisse, on nad Saheli julgeolekukriisi südames. Meie piirkond muutub uue külma sõja lahinguväljaks, mis ei ole piirkonna stabiilsusele kindlasti positiivne," ütles Timbuktu Instituudi teadlane Bakary Sambe.