Filipiinide president Duterte teatas poliitikast lahkumisest

Filipiinide president Rodrigo Duterte teatas laupäeval, et ei kandideeri 2022. aastal asepresidendiks ja lahkub poliitikast.

Võimalik, et Duterte sillutab otsusega teed oma tütrele presidendiks kandideerimiseks.

"Filipiinlaste valdav meeleolu on, et minu kandideerimine asepresidendiks rikuks põhiseaduse vaimu," ütles Duterte. "Teatan täna, et lahkun poliitikast."

Duterte teatas augustis, et kandideerib mais toimuvatel valimistel riigi teisele positsioonile, milles kriitikud nägid aga katset kindlustada endale seljatagune ja vältida kriminaalsüüdistusi pärast ametist lahkumist.

Viimane uuringufirma PulseAsia Research arvamusküsitlus näitas, et Duterte platseeruks asepresidendikandidaatide pingereas vaid teisele kohale.

Teine uuringukeskus Social Weather Stations tegi kindlaks, et 60 protsendi filipiinlaste meelest ei vastaks Duterte kandideerimine asepresidendiks põhiseaduse vaimule.

Duterte ootamatu avaldus tuli siis, kui paljud eeldasid, et ta registreerib oma kandidatuuri asepresidendiks. Riigipea ei täpsustanud siiski, millal ta poliitikast lahkub.

Küll aga registreeris oma kandidatuuri Filipiinide asepresidendiks tema lähedane liitlane senaator Christopher Lawrence "Bong" Go.

Duterte pole seni öelnud, keda ta tahab näha oma mantlipärijana, kuid paljude arvates on see tema tütar Sara, kes juhib mitme küsitluse järgi populaarsustabelit.

"Ta pidi ilmselt aru saama, et kui 2022. aastal räägitakse mõlema Duterte kandideerimisest, siis võivad nad viimaseid uuringutulemusi arvestades kaotada," ütles Filipiinide ülikooli poliitikateaduste professor Jean Franco AFP-le.

Analüütikute arvates võiks Sara kaitsta oma isa kriminaalsüüdistuste eest Filipiinidel, aga ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) uurimise eest seoses narkovastase sõjaga, mis inimõiguslaste hinnangul on nõudnud kümneid tuhandeid elusid.

Sara Duterte on praegu Davao linnapea nagu oli enne presidendiks saamist ka tema isa. Populaarne linnapea kinnitas, et ei kandideeri presidendiks, kui isa kandideerib asepresidendiks.

Sara Duterte registreeris laupäeval oma kandidatuuri, et pürgida kolmandat korda Davao linnapeaks.

Siiski on tal veel 15. novembrini aega, et kinnitada osalust ka presidendivalimistel.

Valimishooaeg sai Filipiinidel esimese hoo sisse juba reedel ning seal võistlevad tuhanded inimesed, kes kandideerivad erinevatele positsioonidele alates presidendist ja lõpetades kohalike volikogude liikmetega.

Presidendiks pürgijatena on juba välja tulnud kunagise diktaatori Ferdinand Marcose poeg Ferdinand "Bongbong" Marcos, linnapea ja endine näitleja Francisco Domagoso (lavanimega Isko Moreno) ning poksistaar Manny Pacquiao.

Vaatamata Rodrigo Duterte avaldusele poliitikast lahkumise kohta jääb tema tulevik ebaselgeks. "Duterte on inimene, kelle sõnale on tõesti raske loota," ütles poliitikaanalüütik Richard Heydarian AFP-le.