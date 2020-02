Filipiinide ametnikud teatasid teisipäeval, et president Rodrigo Duterte on teavitanud Ameerika Ühendkriike ametlikult oma otsusest loobuda kahepoolsest julgeolekulepingust. Duterte oli varem selle sammu astumisega korduvalt ähvardanud.

Leping (Visiting Forces Agreement (VFA)) tähendas praktikas seda, et USA vägedel oli võimalus Filipiinide territooriumil õppusi läbi viia, vahendas Reuters.

Duterte pole teinud saladust sellest, et talle senine lähedane suhe, eriti tihe sõjaline koostöö ei meeldi. Tema pressiesindaja Salvador Panelo sõnul leiab riigipea, et Filipiinid peaksid olema sõjaliselt iseseisvamad.

Julgeolekulised sidemed Filipiinide ja kunagise koloniaalvõimu USA vahel ulatuvad tagasi 1950. aastatesse ning neid reguleerivad kahepoolne kaitseleping (Mutual Defence Treaty (MTD)) ja president Barack Obama ajal sõlmitud laiendatud sõjalise koostöö leping (Enhanced Defence Cooperation Agreement (EDCA)). Need kaks lepet kehtivad praeguse seisuga endiselt edasi.

Duterte tegi otsuse pärast seda, kui tema poolt algatatud narkootikumide vastase sõja juhtivametnik, endine politseijuht Ronald dela Rosa ei saanud USA-lt enam viisat. Washingtoni samm oli omakorda tingitud sellest, Filipiinide võimud olid pidanud kinni Duterte-kriitikust kohaliku senaatori.

Tegemist on esimese korraga, kui Duterte USA-ga sõlmitud lepingust ka praktikas lahti ütleb. Oma kolm aastat kestnud ametiajal on Filipiinide president seni piirdunud peamiselt retoorikaga ja süüdistanud Washingtoni silmakirjalikkuses ja leidnud, et USA kohtleb tema riiki nagu "ketikoera".

Hoolimata oma kindralite vasupidistest kinnitustest on ekstsentriline poliitik Duterte kahtlustanud USA vägesid ka salajastes tegevustes. Näiteks esmaspäeval peetud üsna kummalises kõnes väitis ta, et USA on paigutanud Filipiinidele tuumarelvi.

Samuti väitis ta, et USA vägede kohalolek teeb Filipiinidest võimaliku agressiooni sihtmärgi.

Duterte otsustas VFA-leppest loobuda hoolimata sellest, et nii tema kaitse- kui ka välisminister olid eelmisel nädalal lepet senatis kiitnud ja seda kasulikuks pidanud.

Välisminister Teodoro Locsin kinnitas hiljem teisipäeval Twitteris, et USA suursaatkond Manilas on president Duterte teate kätte saanud. Lepe kaotab kehtivuse 180 päeva pärast seda, kui üks osapooltest sellest lahti ütleb.

Duterte on suhtele USA-ga eelistanud lähedasemaid suhteid Hiina ja Venemaaga, kiitnud neid ning nende panust Filipiinide julgeolekusse avalikult suurema esitlenud. Rahalises mõttes aga pole Pekingi ja Moskva toetus kaugeltki võrreldav 1,3 miljardi USA dollariga, mida Washington Filipiinide julgeolekusse panustanud on.