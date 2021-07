Lutsar: tulevikus võiks koroona- ja gripivaktsiine koos teha

Inglise ülikooli University College London haigla on alustanud uuringut, vaatamaks, kas gripi- ja koroonavaktsiine on võimalik samal ajal manustada. Irja Lutsari arvates on ideel jumet.

"See oleks tuleviku mõttes mõistlik, kui selgub, et koroonavaktsiine peaks tegema iga aasta või üle aasta," ütles Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia professor, COVID-19 tõrje teadusnõukoja juht Lutsar ERR-ile.

Lutsari sõnul räägivad sellest ideest praegu paljud, kuid enne selle kasutusele võtmist tuleb kindlasti teha uuringuid, sest erinevate haiguste antikehad võivad ka omavahel reageerida.

Tema sõnul poleks koroona- ja gripivaktsiini kombineerimine erakordne, sest on ka teisi kombineeritud vaktsiine, näiteks leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin. Teise variandina tõi Lutsar välja kahe erineva vaktsiini samaaegse süstimise, kus üks tehakse ühte kätte ja teine teise.

Lutsar ütles, et kuna gripivaktsiini tuleb iga aasta teha ning kui selgub, et ka koroonaviiruse vastu peaks hakkama iga-aastaselt süstima, siis oleks aja kokkuhoiu mõttes hea idee neid korraga teha, kui see ohutu on. Siiski ei uskunud Lutsar, et selleni veel see sügis jõutakse.