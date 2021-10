Saksa analüütikud ERR-ile: Euroopa tahab sõltuvust gaasist vähendada

Kõrge gaasihind suurendab Saksamaa ja Euroopa soovi vähendada oma sõltuvust gaasist, leiavad Saksamaa energeetikaanalüütikud. Mil määral on hinnatõusu tagant tõuganud Venemaa manipulatsioonid, selles on vaatlejad eri meelt.

Venemaa gaasihiid Gazprom teatas hiljuti Nord Stream 2 valmimisest. Ühtlasi avaldas ettevõte lootust saada kiiresti tegutsemisluba ja lubas seejärel leevendada gaasinappust Euroopas. See on süvendanud kahtlusi, et Gazprom on niigi mitmel põhjusel kalli gaasi hinnale ise vinti peale keeranud, jättes gaasihoidlad täitmata ja survestades sellega Berliini näitama rohelist tuld Euroopa energiaturu reegleid eiravale gaasitorule, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Loodi kunstlik defitsiit, mille tagajärjel tõusid hinnad börsil rekordkõrgusele ja Gazpromil on võimalik mõista anda, et me lahendame selle olukorra, andke meile ainult võimalus saata gaasi Nord Stream 2 kahe toru kaudu. Ja seda võimalikult," rääkis Deutsche Welle majanduskommentaator Andrei Gurkov.

"Me oleme näinud Kremli viimaste nädalate sõnumeid, et kui Nord Stream 2 protsess kiireneks, siis võib Euroopasse tulla täiendavat gaasi. Aga samas näeme me ka tegelikult võimekuse puudumist selle tagamiseks," kommenteeris mõttekoja E3G energiapoliitikaekspert Maria Pastuhhova.

Sõltumata sellest, kas tühjade gaasimahutite taga on gaasinappus või teadlik manipulatsioon, viib gaasiturul toimuv analüütikute sõnul Saksamaa ja Euroopa lõpuks vaid ühele järeldusele.

"Ma arvan, et paljudes Euroopa riikides mõeldakse praegu sellele, et me peame ilmselt vajadust gaasi järele vähendama. Ja mitte sellepärast, et Venemaa

manipuleerib sellega, vaid sellepärast, et meil on vaja suurendada oma strateegilist stabiilsust ja varustuskindlust. Gaas seda enam ei taga. Teised kütused ja ülemineku kiirendamine energeetikas on see, mida otsitakse," ütles Pastuhhova.

"See kriis näitab, et on vaja vähendada sõltuvust Venemaa energiakandjatest ja üldse kaevandatavatest energiakandjatest. Midagi tuleb ette võtta, et selline lugu gaasiga enam ei korduks," rääkis Gurkov.

Saksamaa uue valitsuse moodustamisel osalevad suure tõenäosusega rohelised ja liberaalid, kelle jaoks sõltuvuse vähendamine Vene gaasist samuti oluline teema on.