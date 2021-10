Simson kutsus Norrat jätkama elektrieksporti Euroopasse

Ajend, miks Sentrepartiet (Norra Keskpartei) enda ettepanekuga üldse välja tuli, taandus prognoosile, et Norrat ootavad talvel rekordkõrged elektrihinnad – põhjuseks kuiv ilm, Norra veehoidlate madal veetase ning kõrge gaasi- ja CO2-hind Euroopas.

"Meid ähvardav elektrikriis läheneb ja on oodata hinnatõusu," ütles keskpartei parlamendiliige Ole André Myhrvold väljaandele Dagens Næringsliv. "Keskpartei hinnangul peame me kohe välja mõtlema, kuidas kehtivate õigusaktide piires elektrieksporti piirata."

Kuna keskpartei jõuab pärast edukaid valimisi koos parempoolsete ja töölisparteiga peatselt moodustatavasse valitsusse, lubas Myhrvold energiat puudutava õigusraamistikuga tööle hakata.

Samal ajal kui EL-i riikides on tänavu sügisel ülikõrged gaasi- ja elektrihinnad, jagub Norral voolukaableid mitmete riikide, teiste seas Saksamaa ja Hollandi tarvis, kirjutas TV2.

Reedel vestleski Kadri Simson sel teemal Norra nafta- ja energiaministri Tina Bruga, kes ka ise elektriekspordi külmutamise ideed ei toeta.

"Siin Euroopas näeme me kõiki ühise energiaturu eeliseid. Laiapõhjalisem elektriturg aitab meil pakkuda rohkem taastuvenergiat," ütles Simson pärast kohtumist Norra ajakirjanike küsimustele vastates.

TV2 sõnul pelgab Simson, et kõrge elektrihinna tõttu tehtavad otsused lükkavad tulevikus edasi hädavajalikke investeeringuid Euroopa taastuvenergiasse.

"Peame mõtlema kõikidele tagajärgedele," pöördus Simson selgelt Norra poole.

Lisaks rääkisid Simson ja Bru Brüsseli visiidi käigus kahest uuest meretuuleprojektist, vesinikust ning süsiniku kogumisest ja ladustamisest.

"Pikas perspektiivis on meil kõige rohkem kasu sellest, et meil on reaalsed ühendused teiste riikidega. See muudab hüdroenergia väärtuslikumaks. See tähendab, et meil on aja jooksul stabiilsemad energiahinnad. See on hea inimestele ja hea tööstusele," ütles Tina Gru TV2-le.

Tema hinnangul taandub elektrihinnaprobleem nii kuivale aastale, mis jättis veehoidlad tühjaks, kui ka sellele, et Norra ei ekspordi rohkem kui tavaliselt. Gru sõnul oleksid Norras hinnad veel kõrgemad, kui kaableid üldse poleks.