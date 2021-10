Kõlvart: Tallinna haigla ehituseks mõeldud EL-i raha on kindel

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (KE) ütles, et linn lähtub sellest, et Euroopa Liidu toetus Tallinna haigla ehituseks on olemas. Küll aga tõdes Kõlvart, et kui ehituseni jõutakse võib kogu projekti hind olla 30 protsendi ulatuses tõusnud.

"Meie küll saime sõnumist aru niimoodi, et see raha, mis on mõeldud Tallinna haiglale, on kindel. Ma saan aru, et ka Von der Leyen andis positiivse hinnangu Tallinna haigla projektile, et see on tõepoolest vajalik projekt," ütles Kõlvart ERR-ile.

"Meie praegu lähtume sellest, et see 280 miljonit on Tallinna haigla jaoks otsustatud," lisas ta.

"Meie esialgne plaan oli panustada 100 miljonit. Me praegu näeme, et see vajadus tõenäoliselt kasvab. Selleks ajaks, kui asi jõuab ehitushanke välja kuulutamiseni, on hinnad juba kasvanud, prognooside järgi umbes 30 protsenti," rääkis Kõlvart.

"Tallinnas on valmis panustama rohkem ja see vajadus tuleb niikuinii," sõnas linnapea.

Kõlvart märkis, et ootab Tallinna haigla projektile ka riigipoolset panust riigieelarvest eraldatava raha kaudu. Kate on vaja leida puuduolevale 140 miljonile eurole.

Praegu on Tallinna haigla eelarve 520 miljonit eurot, millest üle poole peaks tulema Euroopa Liidult. Euroopa Liidult oodatav summa on 280 miljonit eurot ja Tallinna linnavalitsus on lubanud panustada 100 miljonit eurot.

Kõlvart kordas oma varasemalt välja öeldut, et Tallinna haigla finantseerimist aitaks optimeerida linnahallile kaasinvestori leidmine.

ERR-i korrespondent Brüsselis Joosep Värk ütles, et Brüsselis tekitas taasterahastuse paketis kõige rohkem pingeid Tallinna Haigla rahastamise küsimus.