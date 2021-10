Euroopa soovib sõltumatust imporditavast gaasist

Kõrgetest energiahindadest Euroopas on kujunemas üks selle talve suuri kriise. Pakane pole veel kätte jõudnudki, kuid maagaasi hind teeb rekordeid. Euroopa juhtpoliitikud on seda mõistnud ning teemat arutati täna nii Strasbourgis, Luksemburgis kui Sloveenia külas Brdos, kus kogunesid Euroopa riigijuhid.

"Belgias tõusevad elektriarved minimaalselt 100 eurot kuus majapidamistele, kus on kaks last. Sellele lisaks, kui lisada kaudne mõju teistele toodetele ja teenustele nagu toit ja transport, siis te saate aru, et olukord keskmise sissetulekuga majapidamiste jaoks muutub kiirelt võimatuks," rääkis Euroopa Parlamendi liige, rohelistesse kuuluv Philippe Lamberts.

"Gaasihinnad tõusid oktoobris rekordkõrgustesse. Elektri hulgimüügi hinnad tõusid rohkem kui200 protsenti selle aasta esimese üheksa kuuga," rääkis Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.

Simson koos Euroopa Komisjoniga tutvustab järgmisel nädalal meetmeid, mida riigid saavad kõrgete energiahindade vastu teha. Samas polda selle talve suhtes eriti optimistlikud.

"Turgude ootused näitavad, et see on ajutine olukord, ent gaasihinnad jäävad kõrgeks terveks talveks ning peaksid langema järk-järgult järgmise aasta kevadest," rääkis ta.

Kusjuures energiahinnad on üks neist probleemidest, kus pihta saavad absoluutselt kõik ja sarnaselt, seda Eestist Hispaaniani.

"Ma arvan, et pikemas perspektiivis peaksime tegema sellistest olukordadest järeldused ja mitte olema liiga sõltuvad energiaressursist, mis võib näida ligitõmbavana kui hinnad on madalad, aga mis jätavad meid kaitsetuks järskude turukõikumiste või geopoliitiliste otsuste eest," Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Seega saadakse aru, et sõltuvus muuhulgas Venemaalt imporditavast gaasist on lõks. Koos hinnatõusuga kinnitab see Euroopa Komisjoni hinnangul veelgi rohepöörde vajalikust.

"Gaasi hinnad tõusevad taevasse. Aga taastuvenergia hinnad on langenud viimastel aastatel ning on stabiilsed. Seega on meile selge, et energiasektoris on pikas plaanis oluline investeerida taastuvenergiasse, mis annab meile hinnastabiilsuse ja iseseisvuse, sest 90 protsenti Euroopa Liidu gaasist on imporditud. Taastuvenergias oleme me meistrid," sõnas Euroopa Komisjoni president Ursula Von Der Leyen.