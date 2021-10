Taiwani välisministri sõnul on riigi demokraatlik kord ohus

Kesk-Euroopa visiidile saabunud Taiwani välisminister rõhutas, et saareriik on olnud demokraatliku süsteemi kaitsmise rindel juba aastakümneid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Koroonaviiruse ajal on autoritaarsed riigid pidevalt õõnestanud demokraatlikke valitsusi desinformatsiooniga, levitades sõnumit, et demokraatia on ebaefektiivne

valitsemisvorm sellise väljakutsega nagu koroonaviirus. Taiwanis märkasime sõjaväeõppuste ning hübriid- ja kognitiivse sõjapidamise operatsioonide alarmeerivat kasvu, et avaldada otsest ohtu meie demokraatiale. Me ei karda ja Taiwan pole üksi," rääkis Joseph Wu.

Minister külastab veel Tšehhi Vabariiki ja Leedut, kus avab saareriigi de facto saatkonna. Leedu otsust tihendada suhteid Taiwaniga on ärritanud Hiinat sedavõrd, et Peking kutsus Leedust tagasi oma saadiku.