Hiina kritiseeris teravalt uut Austraalia ja USA partnerluslepet

Hiina süüdistas neljapäeval Austraaliat, Suurbritanniat ja USA-d geopoliitiliste pingete suurendamises. Austraalia peaminister Scott Morrison kinnitas kolmapäeval, et riik tahab ehitada tuumajõul töötavaid allveelaevu uues partnerlusleppes USA ja Suurbritanniaga.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Zhao Lijian süüdistas neljapäeval kolme riiki külma sõja mentaliteedi rakendamises, vahendas Financial Times.

Austraalia ja USA allveelaeva tehingule reageeris teistel põhjustel raevukalt ka Prantsusmaa. Canberra tühistas 90 miljardi dollari suuruse hanke, mille raames oleks hangitud Prantsusmaalt 12 diiselmootoriga allveelaeva.

Austraalia hangib selle asemel USA-st kaheksa tuumajõul töötavat allveelaeva. Samuti plaanib Canberra osta USA-lt Tomahawki tiibrakette.

Austraalia ja USA lepingut toetab ka Taiwan.

"Indo-Vaikse ookeani piirkonna vaba ja avatuna hoidmine pole oluline ainult Taiwani julgeoleku jaoks. See on hädavajalik ka maailmamajanduse toimimise jaoks," ütles Taiwani presidendi pressiesindaja.

Jaapani endine välisminister Taro Kono leidis, et Tokyo peab Hiina kasvava ohu tõttu tegema koostööd rohkem liitlastega. Konost saab suure tõenäosusega ka Yoshihide Suga järel uus Jaapani peaminister, teatas Financial Times.

"Meil on väga hea meel, et Suurbritannia pöörab taas tähelepanu Vaikse ookeani piirkonnale. Jaapani jaoks on oluline teha koostööd nii Austraalia, USA kui Suurbritanniaga," ütles Kono.

Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern ütles, et Austraalia pakt USA-ga ei muuda olemasolevaid kokkuleppeid. Uus-Meremaa on Viie silma luureliidu liige. Liitu kuuluvad veel Austraalia, Kanada, Suurbritannia ja USA.

"Vastavalt riigi seadustele, tuumajõul töötavad Austraalia allveelaevad ei tohi tulevikus Uus-Meremaa vetesse siseneda," ütles Ardern.