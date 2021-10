Poola opositsioon on mures Poola tuleviku pärast Euroopa Liidus

Neljapäeval Poola kõrgema kohtu poolt tehtud otsus pidada Poola õigust mingitel juhtudel kõrgemaks Euroopa Liidu omaks helistas kõiki häirekellu nii Brüsselis kui ka Varssavis.

Euroopa Liidu pealinnale oli see märgiks, et Poola on valinud tee suurte muutusteni, olgu selleks kas riigi lahkumine Euroopa Liidust või tema sinna jäämine. Praeguseks kujunenud olukord kindlasti püsima jääda ei saa.

Kõige vihasemalt reageeris olukorrale Poola opositsioon, kes kutsub pühapäevaks inimesi tänavatele. Kodanikuplatvormi erakonda kuuluv opositsioonijuht Donald Tusk hoiatas reedel tehtud kirjalikus avalduses rahvast.

"Jaroslaw Kaczynski planeeritud operatsioon viia Poola välja Euroopast on alanud täiskiirusel. Kui me ei tegutse, siis ei peata teda miski," ütles Tusk avalduses. Sellega viitas ta otsesõnu, et kõige taga on riiki juhtiva erakonna Õigus ja Õiglus juht.

Otsuse sisu kirjeldades ei hoidnud ta end tagasi. "See on riigi reetmine meie rahvuslike huvide ning tavaliste Poola inimeste unistuste, nagu turvalisus, jõukus ja vabadus, vastu," ütles varem nii peaministri kui Euroopa Ülemkogu eesistuja rolli täitnud Tusk.

Samas pole veel kogu Poola opositsioon kindel, et pühapäevaste meeleavaldustega liitutakse.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki vastas Tuskile samuti kirjalikult. "Poola koht on ja jääb olema Euroopa rahvaste peres. Tahame kogukonda, mis tugineb austusel ja mitte liitu võrdsetest ja võrdsematest. See on ka meie kogukond ja meie liit," sõnas ta.

Samas teab ta ilmselt hästi, et asjad nii jääda ei saa. Vähim, mis neid praegu ähvardab on Euroopa Liidu eelarveraha väljamaksete peatamine. Sellele viitas reedel ka Euroopa Liidu õigusvolinik Didier Reynders.

"Me oleme palunud Euroopa Liidu kohtul kehtestada rahalisi sanktsioone Poolale, et nad kohanduksid varasemate õigussüsteemi puudutavate otsustega. Loomulikult nüüd sarnaste arengute juures soovin ma kinnitada, et meil on erinev arusaam ühtse liidu põhimõtetest. Liit põhineb Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkusel üle rahvuslike seaduste," sõnas Reynders.

Õigusriigi põhimõtete üle on Euroopa Liidus viimastel aastatel suuri lahinguid peetud. Eelarvevahendite sidumist õigusriigi põhimõtete järgimisega otsustas Euroopa Ülemkogu 2020. aasta juulis toimunud kohtumisel.

Toona nõudsid seda mitmed Lääne-Euroopa riigid eesotsas Hollandiga. Riigi peaminister Mark Rutte ütles juunis toimunud Ülemkogul Ungari peaministrile Viktor Orbanile otse näkku, et riigi koht pole enam Euroopa Liidus. Pole mingit põhjust eeldada, et ta ei tee sama Morawieckile ülejärgmisel nädalal toimuval riigijuhtide kohtumisel. Lääne-Euroopa kannatus on otsa saanud.