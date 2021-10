Rektor Land: Karisega on mugav suhelda

Eesti uus president Alar Karis on sõnapidaja, akadeemiline ning hea suhtleja, ütles teda 20 aastat tundnud Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land.

"Ta on väga mugav inimene. Aga mitte selles mõttes, et ta asju edasi lükkab, vaid temaga on mugav suhelda," rääkis Land esmaspäeval Karise ametisseastumise tseremoonia ülekandes ERR-ile.

Lisaks on teadlase taustaga Karis akadeemiline ning peab antud sõna, märkis Land.

Samas on Karis vajadusel ka otsusekindel, ta sai hästi hakkama karmide otsuste vastuvõtmisega Tartu Ülikoolis rektorina, lisas Land.

"Soovitan tal jääda iseendaks, siis saab ta ka väga hästi hakkama. Eesti saab endale hea presidendi," ütles rektor Land.