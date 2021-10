Gaasi kõrge hind võib muuta ka toiduained kallimaks

Gaasi kõrge hinna tõttu on mitmed tootmisettevõtted sattunud juba raskustesse, sest sellel talvel kujunevad nende arve kolm-neli korda suuremaks kui eelmisel aastal. Gaas on oluline tootmissisend toiduainetööstuses, mistõttu võivad toiduained muutuda peatselt kallimaks.

Tartu linnas sõidavad juba mitu aastat ainult gaasibussid, sest see on bensiinist ja diislikütusest tunduvalt odavam. Kuid tänaseks on maagaasi hind tõusnud aastaga neli-viis korda.

"Kui hind jätkab tõusmist, siis tõenäoliselt me peame korrigeerima eelarvet. Meil kilomeetri hind sõltub mitmetest komponentidest, üks nendest on kütus. See ei ole küll peamine, aga üks nendest, seetõttu tõenäoliselt liinikilomeetri hinda tuleb tõsta," lausus Tartu Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa.

Eestis on üle kahe tuhande ettevõtte, kes kasutavad sarnaselt Tartu Linnatranspordile tootmissisendina maagaasi. Gaasi suurtarbijateks on soojust tootvate firmade kõrval Eestis 21 ettevõtet, kellest tuntumad on näiteks Estonian Cell, Repo Vabrikud, Weinerberger, Horizoni paberitehas, aga ka rida toiduainetööstusi, nagu Rakvere lihakombinaat, Grüne Fee, A.Le Coq ja Leibur.

"Gaas tootmissisendina on meile oluline kulu, viimasel ajal gaasi hinnaga toimuv on meile üsna suur probleem. Gaasikulu osakaal meie energiakuludest kasvab võrreldes eelmise aastaga umbes 30 protsenti ja kui energia kogukulud niigi kasvavad 80 protsenti, on see olukord tulnud meile suhteliselt halva üllatusena. Tõenäoliselt röövib see ka käesoleva aasta kasumi väga suures ulatuses. Pikemaajaliselt me kindlasti ühel või teisel viisil kohaneme. Üsna radikaalne tootmissisendi hindade kallinemine kindlasti lõpuks kajastub ka väljamüügi hindades," rääkis Leiburi tegevjuht Asso Lankots.

Suurima maagaasi müüja Eesti Gaasi andmetel on osa ettevõtteid sattunud juba raskustesse.

"Meil on kliente, kes on hakanud juba arveid võlgu jääma, kes on saanud augusti, septembri arved. Tõenäoliselt, kui tulevad oktoobri ja novembri arved, mis saavad olema veel kõrgemad, see probleem kasvab," ütles Eesti Gaasi juhatuse liige

Kotov lisas, et talve elab valutult üle üks kolmandik ettevõtetest, kellel on gaasimüüjaga kehtivad pikaajalised kindla hinnaga lepingud. Kuid kaks kolmandikku ettevõtetest on just sel sügisel sõlmimas uusi leppeid järgmiseks aastaks.

"Talvel arved võrreldes aastataguse ajaga suurenevad kuskil kolm-neli korda, see on kindlasti keeruline paljude ettevõtete jaoks, leevendus peaks tulema aprillis-mais, kus gaasihinnad võiksid jälle langeda," lausus Kotov.

Samas ei lange hind aastatagusele tasemele ja uutel leppe sõlmijatel tuleb energia eest rohkem maksta, ütles Kotov. Uut lepet on sõlmimas ka Eesti üks olulisemaid tööstusettevõtteid, Balti Laevaremonditehas.

"Maagaas on meie jaoks üheks olulisemaks tehnoloogiliseks komponendiks, me pikaajaliselt suurendasime selle kasutamist, selleks et vähendada tootmise mõju keskkonnale. Praegusel ajal moodustavad kulud gaasile meil ligikaudu 900 000 eurot aastas. Hinnamuutusega me prognoosime järgmiseks aastaks, et me kulud kasvavad rohkem kui kaks korda kuni kahe miljonini. Ja seda positiivse prognoosi järgi," märkis BLRT Grupi juhatuse liige Anatoli Anolov.