USA ei saa Euroopat ja Aasias energiakriisis palju aidata

USA ei saa Euroopat ja Aasiat energiakriisis eriti aidata, sest kõikide osaliste taristu on puudulik. Samas on praegune olukord ärgitanud ameeriklasi investeerima uutesse maagaasiprojektidesse, mis võivad tulevikus energiaturgu mitmekesistada.

USA seisis selle aasta alguses silmitsi oma energiakriisiga, kui maagaasitaristu ei pidanud vastu erakordselt külmale ilmale, jättes Texase osariigis miljonid inimesed elektrita. Euroopa ja Aasia praegune energiapuudus ja märkimisväärne hinnatõus aga tõenäoliselt ameeriklasteni ei jõua.

"Meil on piisavalt varusid, et rahuldada USA nõudlust ja tarnida hulgaliselt ka muule maailmale, nii et võime tulevikus teisi riike lisagaasiga aidata, kui tekib selline olukord, nagu on nüüd Euroopas," lausus maagaasiettevõtte Tellurian juht Charif Souki.

Souki sõnul ei saa USA praegu Euroopa ja Aasia heaks palju ära teha, sest kõikide osapoolte taristu on puudulik. Olukord on aga ärgitanud maagaasiettevõtteid uutesse projektidesse investeerima.

"Me peame mõtlema maagaasist kui mitte ainult kodumaisest tootest, vaid vahendist, millega suudame kogu maailma varustada. Selge on see, et meil on vaja laiendada torujuhtmetaristut, et saaksime USA kildagaasi hüve maailmaga jagada," ütles energiaettevõtte EQT juht Toby Rice.

Rice'i sõnul võib järgmise kahe aasta jooksul saada USA-s rohelise tule viis uut projekti, sealhulgas need, mis on seotud olemasoleva taristu laiendamisega. Ameeriklased on juba pikka aega soovinud gaasitarneid Euroopasse suurendada, et vähendada liitlaste sõltuvust Venemaast vähemalt nii kaua, kuni rohepööre on hoogustunud.

Pikemas vaates liigub president Joe Bideni administratsioon aga endiselt maagaasist pigem eemale.