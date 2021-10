ERR vahendab valimistulemusi otsesaadetega teles, raadios ja veebis

ETV ja ETV2 otsesaade kell 21.55

ETV otsesaade hoiab valimistulemustel kätt pulsil kuni tulemuste selgumiseni uue päeva esimestel tundidel. Saadet juhivad Liisu Lass, Urmas Vaino ja Taavi Eilat, ekspertkülaline on Külli Taro. Otsestuudiosse on oodata nii eksperte kui ka poliitikuid, teiste seas peaminister Kaja Kallast, Tallinna linnapead Mihhail Kõlvartit, Keskerakonna esimeest Jüri Ratast, EKRE juhti Martin Helmet jt. Õhtu jooksul teeb ETV otselülitusi maakondadesse, kus ERR-i korrespondendid ja ajakirjanikud vahendavad valimiste kulgu ja tulemusi erinevatest Eesti paikadest. Tallinnas toimuvast teevad reportaaže Anna Pihl, Johannes Tralla ja Heleri All, Tartust Ode Maria Punamäe.

ETV2 vahendab samaaegselt otsesaadet koos viipekeelse tõlkega.

Vikerraadio ja ERR.ee portaali otsesaade kell 21.05

Vikerraadio jälgib "Valimisstuudio" eriprogrammis operatiivselt valimistulemusi ning uute jõudude vahekorra kujunemist, sh analüüsitakse suuremate Eesti linnade ja valdade tulemusi. Saadet juhivad Mirko Ojakivi, Uku Toom, Indrek Kiisler, Anvar Samost ja Madis Hindre. Otsereportaažidega lülituvad stuudiosse ERR-i korrespondendid ja ajakirjanikud Eesti erinevaist paigust.

"Valimisstuudiot" saab kuulata Vikerraadio vahendusel ja pildis jälgida ERR.ee portaalis.

ERR.ee portaal vahendab läbi nädalavahetuse ja pühapäeva valimiste kulgu otseblogis. Ühtlasi kajastuvad põhjalikud valimistulemused nende laekudes operatiivselt ERR.ee avalehel Eesti kaardil.

ETV+ otsesaade kell 22

ETV+ valimistele pühendatud otsesaates jälgitakse nii pealinnas kui üle Eesti toimuvat. Saadet juhivad Andrei Titov ja Uljana Kuzmina.

Valimistejärgne esmaspäev

Valimistulemuste kokkuvõtetega alustavad uut nädalat nii televisiooni kui ka raadio hommikuprogrammid, sh ETV "Terevisioon" ja "Vikerhommik". Esmaspäeval kell 14 on Vikerraadio eetris esmakordselt arvamussaade "Samost ja Aaspõllu", kus saatejuhid Anvar Samost ja Huko Aaspõllu analüüsivad valimiste tulemusi.