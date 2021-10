FT: Hiina katsetas edukalt hüperhelikiirusega raketti

Ajalehe Financial Times teatel katsetas Hiina augustis edukalt hüperhelikiirusel lendava raketi ründevõimalust, mis tegi ka tiiru ümber maakera. Hiina suurendab kosmoses oma sõjalist võimekust.

"Hiina teeb hüperhelikiirusega liikuvate relvade arendamisel hämmastavaid edusamme ja on selles palju arenenum, kui USA võimud eeldasid," ütlesid kaks USA luureallikat ajalehele Financial Times.

"Meil pole aimugi, kuidas nad seda tegid. USA alahindab Hiina sõjalisi edusamme," lisasid allikad.

Hiina tuumarelvapoliitika eksperdi Taylor Fraveli sõnul on USA raketitõrjesüsteem mõeldud sissetulevate ballistiliste rakettide hävitamiseks.

"Hiina uued hüperhelikiirusega relvad lendavad aga madalamal trajektooril ja suudavad lennu ajal manööverdada. Seetõttu on neid raske jälgida ja hävitada," ütles Fravel.

Allikate teatel töötas raketi välja Hiina Lennundusakadeemia (CAAA). Tegemist on riigiettevõttega, mis valmistab Hiina kosmoseprogrammi jaoks raketisüsteeme ja rakette.

"Hiljutine hiinlaste test näitab, et me peame hakkama tegutsema. Hiina armee on üha võimsam ja võib ohustada meie raketikaitset," ütles kongressi vabariiklasest saadik Michael Gallagher.

Lisaks Hiinale, USA-le ja Venemaale arendab vähemalt viis riiki välja hüperhelikiiruse tehnoloogiat.

Pentagon pole Hiina raketikatsetust veel kommenteerinud. Siiski väljendas Pentagoni pressiesindaja John Kirby muret Hiina sõjaliste edusammude pärast.

"Oleme selgelt väljendanud muret Hiina jätkuvate sõjaliste sammude pärast, mis suurendavad ainult pingeid. See on üks põhjus, miks me peame Hiinat oma peamiseks väljakutseks," ütles Kirby.

Hiina pole samuti katsetust kommenteerinud. Hiina USA saatkonna pressiesindaja Liu Pengyu sõnul järgib Peking sõjalist poliitikat, mis on oma olemuselt kaitsev.

"Meil pole ülemaailmset strateegiat ja plaane nagu USA-l. Me ei ole huvitatud võidurelvastumisest. Seevastu USA mõtleb välja vabandusi, et õigustada oma hüperhelikiirusega relvade väljatöötamist," ütles Pengyu.

Peking jätkab sõjajõudude moderniseerimist ja suurendab kohalolekut Taiwani väinas. USA ja Hiina pinged süvenevad. USA sõjaväeametnikud hoiatavad, et Hiina laiendab ka oma tuumavõimekust.

USA hinnangul plaanib kompartei tuumalõhkepeade arvu vähemalt kahekordistada. Hetkel on Hiinal umbes 200 tuumalõhkepead.

Eelmisel aastal väitis kompartei ajalehe Global Times peatoimetaja Hu Xijin, et riik peaks oma varusid laiendama kuni 1000 tuumalõhkepeani.