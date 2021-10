Kindral Mark Milley võrdles Hiina hüperheliraketi katset Sputniku stardiga

"See, mida me nägime, oli hüperhelikiirusega relvasüsteemi testimise oluline sündmus. See on väga muret tekitav," ütles Milley.

"Ma ei tea, kas hiinlaste raketikatsetust saab võrrelda Sputniku stardiga. Ma arvan, et see on sellele väga lähedal. Tegemist on väga olulise tehnoloogilise sündmusega ja me pöörame sellele väga suurt tähelepanu," lisas Milley.

NSVL saatis maailma esimese tehiskaaslase orbiidile 1957. aastal. Siis algas ka USA ja NSVL-i vaheline kosmosevõidujooks.

Milley oli esimene kõrge USA tippjuht, kes kinnitas Hiina tuumavõimekusega hüperhelirelva katsetust. Ajaleht Financial Times teatas oktoobris, et Hiina katsetas augustis edukalt hüperhelikiirusel lendava raketi ründevõimalust, mis tegi ka tiiru ümber maakera.

Rakett lendab helikiirusest enam kui viis korda kiiremini, mis suudab ka väga hästi õhus manööverdada. See oli esimene kord, kui hüperhelikiirusega relv tegi Maa ümber täieliku tiiru, vahendas Financial Times.

"Hiina värske relvasüsteem näitas üles kõrgelt arenenud tehnoloogilist võimekust. See šokeeris Pentagoni, USA teadlased ei mõista, kuidas selline edu saavutati," ütlesid USA allikad ajalehele Financial Times.

Ajalehe teatel viis Hiina 13. augustil läbi ka teise salajase hüperhelirelva katsetuse.

USA sõjaväejuhid hoiatasid hiljuti, et Hiina arendab üha rohkem oma tuumavõimekust. "Hiina laiendab märkimisväärselt oma tuumajõude," ütles aprillis kongressile admiral Charles Richard.

Eelmisel aastal väitis kompartei ajalehe Global Times peatoimetaja Hu Xijin, et riik peaks oma varusid laiendama kuni 1000 tuumalõhkepeani.

Vabariiklasest kongressisaadiku Mike Gallagheri sõnul oli hiljutine Hiina raketikatsetus USA jaoks tõsine hoiatus.

"Joe Bideni administratsioon väidab, et nad tahavad vähendada tuumajõudude rolli meie kaitsevõimes. Hiina kommunistlik partei käitub aga totaalselt vastupidiselt, mida meie teeme," ütles Gallagher.

"Loodan, et kindral Milley teeb presidendile selgeks, et peame hakkama tegutsema," lisas Gallagher.

Lisaks Hiinale, USA-le ja Venemaale arendab vähemalt viis riiki välja hüperhelikiiruse tehnoloogiat.