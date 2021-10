Trump teatas plaanist käivitada oma suhtlusvõrgustik

Suhtlusvõrgustik peaks alustama järgmisel kuul niiöelda "kutsutud külaliste" betaversioonina.

Platvormi omanikuks on ettevõte Trump Media & Technology Group (TMTG).

"Ma lõin TRUTH Sociali ja TMTG (Trump Media & Technology Group) selleks, et võidelda suurte tehnoloogiafirmade türannia vastu. Me elame maailmas, kus terroriorganisatsioon Taliban on Twitteris suurelt esindatud, kuid teie armastatud Ameerika presidenti on vaikima sunnitus," selgitas Trump.

"See on täiesti vastuvõetamatu," sõnas Trump.

Endine president väljendas ühtlasi rõõmu, et peagi saavad kõik sotsiaalmeedias sõna.

"TMTG asutati missiooniga anda kõigile hääl ja sõnavabadus. Mul on väga hea meel, et hakkan peagi jagama oma mõtteid ja võitlema sotsiaalmeediahiidude vastu, kus praegu võimutsevad isikud, kes konservatiivide arvamusi maha suruvad ja neid jõhkralt tsenseerivad. Kõik küsivad minult, miks keegi neile vastu ei hakka? Noh, varsti hakkame!" rõõmustas Trump.

"Arvestades kogu turgu ja president Trumpi suurt jälgijate hulka, siis usume, et ettevõte võib kujutada olulist väärtust," ütles börsianalüütik Patrick Orlando.