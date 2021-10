Kell 20 "UV faktor": kelle jätame arstiabist ilma?

Eesti haiglad on kriisis, mis on lähiajal võtmas katastroofi mõõtmeid. Haiglate voodikohad täituvad pidurdamatu kiirusega, veel suurem probleem on arstide ja õdede puudus ning töötajate ülekoormatus. Katastroofiolukorras tuleb meditsiinitöötajatel peagi teha valikuid halva ja veel halvema vahel - kelle elu päästa ja kelle aitamisest loobuda. "UV faktor" uurib, kuidas selliseid otsused sündima hakkavad.