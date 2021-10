Eesti ei toetanud Hispaania ja Prantsusmaa energiaturu reformiplaane

Luksemburgis toimunud kohtumine järgnes samateemalisele EL-i ülemkogule läinud nädalal. Enne kohtumist tegid Hispaania, Prantsusmaa, Tšehhi, Rumeenia ja Kreeka ettepaneku hakata kiiremas korras EL-i energiaturgu reformima.

Hispaania proovis veenda liikmesriike ettepanekus osta gaasi ühiselt, samal moel kui hangiti COVID-19 vaktsiine. Ettepanekut toetas Prantsusmaa, mis tahab Euroopa energiaturgu reformida ja gaasi rolli hinna kujunemises vähendada.

Ettepanekud ei leidnud toetust, kui üheksa riiki Eesti, Läti, Austria, Taani, Luksemburg, Soome, Saksamaa, Iirimaa ja Holland, tulid kohtumise eel välja ühisavaldusega, kus öeldi, et EL-i turu põhimõttelisele muutmisele ollakse vastu.

"Gaasi- ja elektri siseturg on aastakümnete vältel ühiselt ja järkjärgult üles ehitatud. Konkurentsiga turud panustavad innovatsiooni, tarnekindlusse ja on seeläbi otsustava tähtsusega üleminekus madala süsinikuga tuleviku poole," teatasid riigid.

Eestit esindanud majandusminister Taavi Aas ütles pressiteate vahendusel, et Euroopa peab vähendama oma sõltuvust gaasist ja arendama taastuvenergiat, sealhulgas mereparke ja kohalike juhitavaid taastuvenergiaallikaid.

"Kõrgeid energiahindu ei ole põhjustanud Euroopa Liidu energiaturgude korraldus, mis on seni toiminud efektiivselt. Selle diskussiooni algatamine praegu raskendaks vajalike taastuvenergia investeeringute rahastamist ning aeglustaks uue tootmise turule toomist," rääkis Aas.

Luksemburgi teatel ühinesid avaldusega ka Rootsi ja Belgia. "Hispaania lubab liiga paljut, kui ütleb, et ühine energiahange kriisi lahendab. Mis kriisi lahendab, on investeeringute tõhusus," ütles Luksemburgi energiaminister Claude Turmes kohtumisele saabudes.

Hispaania energiaminister Sara Aagesen Muñoz ütles vastu, et energiahindade sööst on erakorraline ja pakiline olukord, mis nõuab pakilisi meetmeid. "Meie ettepanek on täiesti selge ja jõuline," lausus ta, lisades, et plaanib oma ametikaaslased faktide jõul ümber veenda.

Taavi Aas ütles, et Euroopa Komisjon peaks analüüsima emissioonikaubanduse muutmist viisil, mis võimaldaks kiirelt ja tõhusalt reageerida süsiniku- ja elektrihinna suurtele muutustele. "Heitkogustega kauplemise süsteem pole küll energiahindade tõusu peamine põhjustaja, kuid siiski üks faktor, millele paindlikkust lisades saaks vajadusel hindu allapoole tuua," ütles Aas. Heitmekaubanduse süsteemi ülevaatamise vajadust tõstsid kohtumisel esile lisaks Eestile ka mitmed teised liikmesriigid.

Euroopa Komisjon andis liikmesriikidele soovituse rakendada erinevaid meetmeid, mis leevendaksid võimalikult kiiresti energiahindade tõusu mõju tarbijatele ja väikeettevõtjatele. Eesti valitsus töötab välja toetuse vaesematele leibkondadele elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete tasumiseks, samuti langetatakse ajutiselt elektri võrgutasu.