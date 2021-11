Kindral Milley: USA suudaks Taiwani kahtlemata kaitsta

Ühendriikide sõjaväel on kahtlemata võimekus Taiwani Hiina rünnaku korral kaitsta, ütles kolmapäeval USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley.

Milley sõnul ei usu ta, et Hiina saare vastu lähema 24 kuu jooksul sõjalisi meetmeid võtaks, kuid kui temalt Aspeni julgeolekufoorumil küsiti, kas Pentagon suudaks saart kaitsta, vastas ta, et selles pole vähimatki kahtlust.

"Meil on absoluutselt võimekus teha maailmas igasuguseid asju, sealhulgas, kui vaja, ka seda. Meil on see võimekus absoluutselt olemas. Selles pole kahtlustki," ütles Milley.

Kindral märkis, et USA-l on Taiwani kaitsmise küsimuses strateegilise ambivalentsuse poliitika, ja on presidendi otsus, kas sekkuda, kui Hiina saare üle kontrolli püüab haarata.

Milley sõnul tuleb Hiina ja Taiwani erimeelsused lahendada rahumeelselt, tuginedes kummagi rahva tahtele.

"Me oleme huvitatud ainult rahumeelsest tulemusest," ütles Milley.