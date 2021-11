Europarlamendi delegatsioon tegi esimese ametliku visiidi Taiwani

Taiwanit külastava Euroopa Parlamendi delegatsiooni juht Raphael Glucksmann teatas kohalikele ajakirjanikele, et külaskäiku ei tohiks pidada provokatsiooniks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Glucksmanni sõnul peaks taolised visiidid Taiwani ja Hiina pingeid hoopis leevendama, kuna Euroopa näitab, et hoolib Taiwanist ja Pekingil on sellises olukorras keerulisem Taipeiga konflikti otsida.

Euroopa Parlamendi delegatsiooni esimene ametlik visiit Taiwani toimub ajal, mil Hiina on avaldanud Taipeile jõuliselt survet, olles korduvalt saatnud Taiwani õhuruumi lähistele oma sõjalennukeid.

"Meile Euroopa Parlamendis on väga tähtis hetk olla siin ja see on suur au ning fantastiline rõõm. See näitab, kui oluliseks on Taiwan muutunud Euroopa aruteludes ja tegevuskavas. Kodanike jaoks, keda me esindame, kehastate te vabadust ja demokraatiat. Taiwan on täna tegelikult üks elavamaid, kui mitte

kõige eredam demokraatia selles piirkonnas," rääkis Glucksmann.