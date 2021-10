Belobrovtsev: terviseametiga kooskõlastamine võtab liiga kaua aega

Belobrovtsevi sõnul ollakse terviseametiga pidevalt kontaktis, kuid konkreetset otsust, et saata järgmise nädalal 4. kuni 8. klasside õpilased nädalaks distantsõppele, siiski ei kooskõlastatud.

"Me näeme, kui kiiresti muutub olukord ja kahjuks peab ütlema, et kui on vaja midagi väga kiiresti lahendada, ja praegune olukord vajab väga kiiret operatiivset lahendamist, siis kogemus on näidanud, et sel juhul kooskõlastamine, konsulteerimine terviseametiga võtab lihtsalt liiga palju aega ja ei pruugi tuua tulemust, mis oleks kõige efektiivsem," lausus Belobrovtsev.

Kui õiguskantsler Ülle Madise viitas, et õiguslik alus kõigi Tallinna koolide kaugõppele saatmiseks puudub, siis Belobrovtsevi sõnul pole Tallinna linnavalitsuse otsuse midagi ebaseaduslikku.

"Esiteks me toetume põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, teiseks tuleb kooli käskkiri. Kõige kurvastavam ja hämmastavam on asjaolu, et kui me oleme sügavas kriisis, kui terviseameti esindajad räägivad, et me oleme põhimõtteliselt kuristiku äärel, siis selles olukorras, selle asemel , et võtta kasutusel kõik meetmed, et peatada või vähemalt pidurdada seda kasvu, siis me räägime hoopis sellest, kas Tallinnal oli mingi õiguslik alus, et saata mõned klassid distantsõppele või mitte," rääkis Belobrovtsev.

"Me ei lähe riigist mööda, me tegutseme seaduse alusel. Mis puudutab õiguskantsleri arvamust, siis aasta tagasi oli tal hoopis teine arvamus. Me ei suuda nii kiiresti nende muutustega kaasa minna, aga vaatame, mida lubab seadus ja vastavalt sellel ka tegutseme," lisas abilinnapea.

ERR kirjutas neljapäeval, et nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse järgi saab koolide ajutisele kaugõppele viimise üle otsustada terviseamet või valitsus, ent Tallinnas võtsid haridus- ja linnajuhid otsustamise enda kätte.