Tallinn kavatseb järgmisel aastal leida linnahalli renoveerimiseks partneri

Tallinn tegi ettevõtete seas turu-uuringu ning see näitas, et huvi on olemas, konkreetset huvi näitas üles neli ettevõtet, ütles Kõlvart.

Nüüd on vaja hankes tingimusi täpsustada, järgmisel aastal ette valmistada hanke tingimused ja välja kuulutada konkurss linnale partneri leidmiseks, lausus Kõlvart.

"Meil on kindlustunne, et partneri leidmine on reaalne. Suuremad ettevõtted, kes uuringus osalesid, on tegelikult päris soliidse portfoolioga. On näha, et ettevõtetel on nii võimekus kui ka kogemus sellised projekte realiseerida. Saame juba täna selle projektiga edasi liikuda," ütles Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on linna eesmärk linnahall renoveerida suure saaliga konverentsikeskuses, samas saalis peaks saama ka kontserte korraldada.

Praeguse hinnangu järgi läheks linnahalli rekonstrueerimine maksma ligikaudu 130 miljonit eurot. Kõlvarti sõnul on selleks linna eelarvestrateegias raha planeeritud.

"Neljal ettevõttel on selge huvi, aga ka teised ettevõtted andsid teada, et kui toimub hange, siis nad kindlasti tutvuvad tingimustega," lausus linnapea.

Tallinn soovib rekonstrueerimise korraldada koos erafirmaga, et vabanev raha suunata teistesse suurtesse projektidesse, näiteks Tallinna haigla ehitusse, märkis Kõlvart.