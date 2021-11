Kiik: Euroopa ravimiameti ametlik tempel uutele koroonaravimitele on meie jaoks kõige olulisem

"Euroopa ravimiamet pole mingi abstraktne üksus, vaid Euroopa ravimiametite võrgustik. Teoreetiliselt me saaksime erandi teha, aga teadmine ja kompetents on 27 riigi puhul ju palju suurem. Kasvõi kui on vaja ravimifirmadelt midagi üle küsida või täiendavaid andmeid saada," rääkis Kiik "Terevisioonis".

Täpsustavale küsimusele, kas Eesti ise ei saaks ravimifirmadelt seda küsida, vastas minister, et ühel hetkel kindlasti saaks, aga see juhtuks hiljem kui seda küsiks Euroopa ravimiamet.

"Ravimivaldkonnas on põhimõte, et tuleb tegutseda kiiresti, aga mitte kiirustades. Ma loodan, et ravimitootjad esitavad kohe piisavalt tõendeid, et Euroopa ravimiametil on lihtsam otsust teha," märkis Kiik.

"Kui on piisavalt andmeid ja Euroopa otsused viibivad, siis erandkorras saab Euroopa ravimiameti müügiloata ravimeid kasutusele võtta. Aga Euroopa ravimiameti ametlik tempel on meie jaoks siiski kõige olulisem."

Ta lisas, et fakt on see, et tulemas on uued ja paremad ravimid. Kui kiiresti Euroopa ravimiametist heakskiit võiks tulla, ei saa Kiige sõnul täpselt öelda.

"Ma loodan, et tuleb selle aasta lõpuks. Meie ravimiametis ei olda selles päris veendunud. Aga huvi ja lootus on. Ja me pole ainsad, kes seda ootavad. Euroopa ravimiamet on olnud oma otsustega hilisemas astmes võrreldes USA ja Ühendkuningriigiga, mistõttu on elanike seisukohalt see ootus mõistetav."

Minister lisas, et väär on suhtumine, et kuna uued ravimid on tulemas, siis polegi vaja end enam vaktsineerida. "Vaktsineerimine on ennetav ravim ja kõige tõhusam ravim."

Viib vaktsiinikahjude teema sel nädalal valitsusse

Rääkides vaktsiinikahjustuste fondist, mida Keskerakond on soovinud ja mille suhtes valitsuspartner Reformierakond on olnud skeptiline, sõnas Kiik, et viib teema veel sel nädalal valitsusse. Aga seda laiemalt kui koroonavaktsiini kahjustuste fondi loomine.

"Arutelud selle üle on käinud pikalt. Jah, täna on võimalik igaühel pöörduda ravimitootja vastu kohtusse, aga inimesel on seda mõistetavalt raske teha. Kuna me oleme läinud suunavamaks vaktsineerimisega, siis kahjude teema on ka rohkem nüüd päevakorras. Valitsus on kokku leppinud, et lahendame selle patsiendikindlustuse süsteemi kaudu. Ehk vaktsiinikahjud laiemalt, mitte ainult COVID-vaktsiinid."

Rääkides võimalikest uutest piirangutest, sõnas Kiik, et ei pea võimalikuks et mõni valdkond täiesti kinni läheb.

"Terviseamet esitas oma ettepanekud eelmise nädala lõpus, teadusnõukoda koguneb täna. Teisipäeva pärastlõunaks, kui valitsuskabinet on koos, on selge, kas tuleb astuda mingeid samme. Piirangud pole valitsuse eesmärk, vaid meie tahame viiruse levikut piirata. Kõik riigid, kus nakatumisnäitajad, haiglaravi ja suremus on täna tipus, kõigis neis on vaktsineeritus Euroopa keskmisest madalam."

Kiige sõnul võivad võimalikud piirangud puudutada üritustel osalejate arvu ja meelelahutust.

"Aga ma ei pea reaalseks, et ükski valdkond läheb päris kinni."